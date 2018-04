: Russiagate,stop negoziati Trump-Mueller - NotizieIN : Russiagate,stop negoziati Trump-Mueller - RadioLondra_ : Russiagate,stop negoziati Trump-Mueller - VirgilioVazzari : Trump ordina stop 'cattura e rilascia' per clandestini. E 'prepara l'interrogatorio' per Russiagate -

Dopo la perquisizione da parte dell'FBI di casa e studio dell'avvocato personale di, Cohen, potrebbe saltare l' interrogatorio del presidente Usa da parte del procuratore speciale che indaga sul. Così i media Usa,sottolineando che ci potrebbe essere un'accelerazione nelle indagini. Per la CNN sono i legali dia non voler più incontrare, mentre la NBC spiega che è quest'ultimo a non aver più bisogno di vedere il presidento dopo le acquisizioni frutto delle perquisizioni.(Di venerdì 13 aprile 2018)