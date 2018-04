Rubato 30 anni fa e nascosto in un barile in soffitta | riconsegnato l' Otello e Desdemona

Rubato 30 anni fa e nascosto in un barile in cantina : riconsegnato l'Otello e Desdemona di Chagall : Il dipinto era stato acquistato da una coppia, gli Hellers, negli anni Venti. È stato Rubato nel 1988 dall'appartamento degli Hellers, allora 80enni, a Manhattan, nell'esclusivo Upper East Side. Al loro ritorno dall'annuale vacanza di due mesi ad Aspen, in Colorado, la coppia aveva trovato l'appartamento ripulito di quadri, gioielli, tappeti e argenteria per un valore di circa 600.000 dollari