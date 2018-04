Rotondella | sequestrato impianto nucleare Itrec Acque contaminate nel mar

Acqua contaminata in mare - sequestrato impianto nucleare a Rotondella : La Procura di Potenza ha fatto eseguire stamani dai Carabinieri del Noe il sequestro "in via di urgenza" di tre vasche di raccolta delle acque di falda e della condotta di scarico dell'impianto nucleare Itrec di Rotondella (Matera).Sono almeno 5 le persone indagate. Per evitare che continui lo scarico nel mare Jonio di Acqua contaminata proveniente dall'impianto nucleare la Procura ha fatto eseguire il sequestro e ipotizza i reati di ...