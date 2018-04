Romina Power ringrazia Caterina Balivo | “Sei un raro esempio in tv”

Al Bano e Loredana Lecciso/ Romina Power ringrazia Caterina Balivo : “Accolgo l’appello e non ne parlo più!” : Al Bano e Loredana Lecciso si sono lasciati: dopo giorni di gossip e indiscrezioni, il cantante racconterà la sua verità dal salotto di Barbara D'Urso?(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 15:11:00 GMT)

Caterina Balivo accoglie la richiesta di silenzio di Romina Power : La conduttrice Caterina Balivo decide di rispettare la volontà della cantante, Romina Power. La conduttrice di Detto Fatto, Caterina Balivo, durante la puntata di ieri, 12 aprile 2018, ha mostrato la sua comprensione in merito alla richiesta di Romina Power. A quest’ultima non è passato inosservato tale gesto di rispetto, e ha deciso di ringraziarla […] L'articolo Caterina Balivo accoglie la richiesta di silenzio di Romina Power ...

Rottura Albano e Lecciso : altro che Romina Power - la colpa è di Gigi D'Alessio : In questo periodo le notizie di gossip non mancano mai. Negli ultimi giorni non si fa altro che parlare della Rottura tra Albano e Loredana Lecciso. A dare la notizia è stato proprio lui al programma Storie Italiane. La conduttrice del programma, Eleonora Daniele, è stata ad ascoltare incredula le parole di Albano che ha ammesso di non volerla neanche più sentire al telefono e che Romina Power non c'entra nulla. Anche la Lecciso, durante la ...

Al Bano tornerà con Romina Power? Parla Signoretti a Pomeriggio 5 : Pomeriggio Cinque: Al Bano vuole tornare con Romina Power? Argomento principale della puntata di oggi di Pomeriggio 5 è stato il triangolo amoroso composto da Romina Power, Loredana Lecciso e Al Bano. Ospiti della trasmissione di Barbara d’Urso è stato anche Riccardo Signoretti, che era presente a Storie Italiane durante la diretta in cui erano intervenuti telefonicamente sia Loredana che Al Bano. Oggi nello studio di Pomeriggio Cinque, ...

Romina Power ai giornalisti : "Date una tregua ad Albano" : Albano e Loredana Lecciso si sono ufficialmente lasciati: pochi giorni fa il cantante di Cellino San Marco è intervenuto telefonicamente a Storie Italiane, con parole molto chiare: "Chi è andata via è lei, non per Romina - perché tra me e quest'ultima c'è un gran rispetto - non per soldi o per fare denaro. Ormai io e Loredana ci siamo lasciati e non voglio neanche sentirla al telefono perché ho voglia di vederci chiaro per il mio futuro". ...

Romina Power e il caso Lecciso : «Programmi di gossip responsabili della salute di Al Bano» : «Tutti questi programmi di gossip stanno giocando con il fuoco facendo arrabbiare Al Bano. Se avrà una ripercussione sulla sua salute, li riterrò responsabili. Per favore...

Romina Power : appello via Instagram per i giornalisti : Romina Power è sempre stata molto attiva sui social e spesso lo ha usato a fin di bene per condividere le sue emozioni con i follower. Questa volta però ha utilizzato il suo profilo Instagram per mandare un messaggio ben preciso in difesa del suo ex marito e partner artistico: Albano Carrisi. In realtà la figlia di Tyron Power avrebbe pubblicato ben due post. Il primo sarebbe stato rimosso dopo poco tempo, perché aveva evidenziato dei toni un ...

