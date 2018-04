Roma | voglia di vendetta | c’è il Liverpool sulla strada per la Champions

Roma - Strootman : "Vogliamo la finale - non abbiamo paura di nessuno" : 'Rispetto per tutti, ma paura di nessuno. Perché noi a questo punto vogliamo la finale'. Il giorno dopo l'impresa con il Barcellona è Kevin Strootman a raccontare come sia dolce il risveglio a ...

Roma - Di Francesco : "Vogliamo andare a Kiev" : Incredibile, meravigliosa, stupefacente. L'impresa della Roma, in passato l'avevano fatta in Champions solo il Deportivo La Coruna , contro il Milan, nel 2003-2004 e l'anno scorso proprio il ...

Fiorentina - Pioli : 'Roma forte e motivata - ma vogliamo continuare a divertirci' : 'Nonostante le fatiche di Champions e il 4-1 subito a Barcellona che non le rende giustizia, sono sicuro che troveremo domani una Roma forte e motivata. Noi però stiamo bene come dimostrano gli ultimi ...

Monchi : 'Niente alibi se vogliamo crescere. Abbiamo meritato di essere qui. Facciamo una partita da Roma' : Il ds della Roma , Monchi , è intervenuto ai microfoni Premium Sport a pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida del Camp Nou contro il Barcellona : 'Se la Roma vuole andare avanti e crescere, sia per il presente che per il futuro, non deve cercare alibi se ...

Roma - Di Francesco A Barcellona con umiltà - vogliamo fare qualcosa di straordinario : Barcellona - Eusebio Di Francesco cerca di allontanare tutte le paure e le ansie da questo Barcellona-Roma che mette davanti due squadre di storie e categorie diverse. Il sorteggio fu accolto con due ...

Roma - Di Francesco : ''A Barcellona con umiltà - vogliamo fare qualcosa di straordinario'' : Il nostro desiderio è di poter fare qualcosa di straordinario ed è giusto in questo momento avere un atteggiamento positivo, sapendo di affrontare forse la squadra più forte al mondo' Tags Argomenti: ...

Roma - Di Francesco : 'Vogliamo continuare a sognare' : Il nostro desiderio è di poter fare qualcosa di straordinario ed è giusto in questo momento avere un atteggiamento positivo, sapendo di affrontare forse la squadra più forte al mondo' . NAINGGOLAN - ...

Roma - Fazio : 'Barcellona? Vogliamo fare la storia' : È il migliore del mondo da anni. Barcellona e lotta Champions in Serie A? Abbiamo poche possibilità di lottare per lo scudetto, ma giochiamo per entrare tra i primi quattro in questa Champions ed ...

Roma - Fazio e Perotti : 'Il Barca sarà sotto pressione. Vogliamo fare la storia' : 'Anche noi siamo una grande squadra e Vogliamo fare una buona partita': gli argentini della Roma , Federico Fazio e Diego Perotti , nell'antivigilia del quarto di finale di Champions contro la ...

Roma - Monchi : 'Non vogliamo - ma dobbiamo vendere. Andrei a cena con Gesù' : A me piace molto la storia, la politica e sono molto cattolico, per questo scelgo queste tre persone'.

Mirabelli : 'Vogliamo tenere Suso - ma deve volerlo anche lui. Sul futuro di Romagnoli e Donnarumma...' : E tutto ciò che si fa nel mondo Milan lo si fa insieme a Gattuso. Programmiamo tutto, dalle prossime tournèe a tutto quello che dovrà accadere'.

Senato - Toninelli : “Contenti per Bernini? Vogliamo votare velocemente. Romani non era votabile” : “Noi Vogliamo votare velocemente, fosse stato per noi avremmo votato già oggi i presidenti di Camera e Senato. Gli altri non hanno voluto chiudere ieri sera, noi avevamo già i nomi. Non è essere contenti. Bernini un’altra cosa rispetto a Romani? Romani non era votabile”: così il capogruppo al Senato del M5S, Danilo Toninelli, dopo la seconda votazione per la presidenza a Palazzo Madama. L'articolo Senato, Toninelli: ...

Roma - Monchi : "Barcellona favorito ma vogliamo sognare. Alisson? Ce lo teniamo stretto" : Intervenuto all'emittente spagnola Cadena Cope, il DS Capitolino sfida i blaugrana, prossimi avversari in Champions League, e scaccia le sirene di mercato sul portiere brasiliano