Roma VIII | clamoroso | retrocessione diretta

Roma VIII calcio (I cat.) : Niente finale di Coppa Lazio : Roma – Costa carissima alla Prima categoria della Roma VIII la prima sconfitta interna stagionale. Il Giardinetti Garbatella si impone per 2-1 nella semifinale di ritorno e conquista il “pass” per l’ultimo atto della Coppa Lazio di categoria. Non è bastato il gol di Riccardi nel corso della prima frazione. Gli ospiti hanno chiuso già in vantaggio per 2-1 e a nulla sono valsi gli assalti tentati in un secondo tempo comunque ...

Roma VIII calcio (Juniores prov.) : Sfida a un college sudafricano : Roma – Un lunedì particolare quello della Juniores provinciale della Roma VIII. I ragazzi di mister Daniele Polletta hanno avuto l’occasione di ospitare un college sudafricano per un test amichevole molto particolare. “Un’idea nata dalla prima squadra della Res Roma femminile che fa attività nel nostro impianto e spesso organizza delle sfide internazionali – spiega l’allenatore capitolino -. Per l’occasione ci hanno chiesto se ...

Roma : Municipio VIII - 28 aprile primarie centrosinistra : Roma – Sabato 28 aprile si svolgeranno le primarie del centrosinistra per la scelta del candidato alla presidenza del Municipio VIII. Lo ha stabilito ieri in tarda serata il tavolo di coalizione. A sfidarsi, in vista delle elezioni in programma il 10 giugno, saranno il vicesegretario del Pd Lazio, Enzo Foschi, e l’ex consigliere della Garbatella, Amedeo Ciaccheri, animatore di Super8. Potrebbe essere della partita anche Nando ...

Roma : Municipio VIII - Foschi si candida alla Presidenza : Foschi: Le istituzioni che debbono essere sempre la casa di tutti Roma – Enzo Foschi, vicesegretario Dem nel Lazio, ha fatto un annuncio attraverso Facebook. “Care amiche e amici mi candido alle primarie per la Presidenza del Municipio Roma VIII. In una coalizione larga politica e civica con chiari valori di riferimento di chi cerca sempre di vedere il mondo con gli occhi dei più deboli e dei più soli. Sono sicuro di poter ...

Roma - a Pasqua e Pasquetta musei civici gratis; III e VIII Municipio al voto il 10 giugno; Arrestato rapinatore seriale farmacie : Roma, musei civici APERTI A Pasqua E Pasquetta musei civici aperti a Pasqua e Pasquetta a Roma, con una ricca offerta culturale di mostre, spettacoli, visite guidate e laboratori per bambini. ...

Elezioni - il 10 giugno le comunali. A Roma si vota per il III e VIII Municipio : Il 10 giugno si torna al voto per le amministrative. Il ministro dell'Interno, Marco Minniti, ha fissato la data per lo svolgimento delle consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei ...

Roma Municipio VIII - intervista a Ciaccheri : 'Unità a sinistra per vincere' : Il modello di coalizione che vogliamo deve mettere in campo la connesione tra forze politiche storiche della sinistra a liste civiche di una nuova generazione di politica territoriale'. http://www.

Quattrini: Arbitraggio non impeccabile – Roma – Una bella prova non condita da un risultato positivo. Ma la Juniores provinciale della Roma VIII ha finalmente...

La Roma VIII torna in campo – Roma – La Juniores provinciale della Roma VIII sta per tornare in campo. E questa è già una...

Antunes: Quello di domenica è stato il mio gol più bello- Roma – La Roma VIII dà continuità al successo di Coppa Lazio (che ha...

Coppa Lazio Prima Categoria : impresa Giardinetti - rimonta Roma VIII. Le semifinaliste : Roma - Nuova Pescia Romana, Giardinetti Garbatella, Virtus Divino Amore e Roma VIII sono le quattro semifinaliste della Coppa Lazio di Prima Categoria. I verdetti sono arrivati nel pomeriggio, dopo i ...

Roma VIII - Di Casola : «Le prossime tre partite ci daranno risposte» : Roma - La Prima categoria della Roma VIII, capolista del girone G, è pronta per la volata finale. Da domenica si ricomincia dal +6 sul Giardinetti Garbatella e dalla delicata trasferta contro l'...

