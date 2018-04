Roma | Traffico | deviazioni per il Gp di Formula E

Roma - voragine a via Flaminia / Strada chiusa e chilometri di fila - traffico in tilt : Roma, voragine a via Flaminia: Strada chiusa e chilometri di fila. traffico in tilt e situazione in evoluzione negativa. Continuano le polemiche sulla situazione delle strade nella capitale.(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 18:26:00 GMT)

Roma- E' stato chiuso al traffico il tratto di via Flaminia tra Via Nicaragua e Via Bevagna nelle due direzioni. Questo a causa di una Voragine che si e' aperta nel manto stradale. Disagi al traffico con code a partire da Prima Porta. Sul posto i Vigili del Fuoco e gli uomini del gruppo Cassia della Polizia di Roma Capitale.

Roma – "Sul Grande Raccordo Anulare la circolazione e' molto congestionata sull'intero anello. In carreggiata interna ci sono code da Labaro alla Roma-Fiumicino. In esterna, da Labaro alla Trionfale per incidente e più avanti dall'Ardeatina alla Nomentana per Traffico intenso". E' quanto si apprende da una nota Astral Infomobilità. "Congestionato anche il tratto urbano della A24, 3 km di code da ...

Roma – Ci sono rallentamenti sulla A1 Roma-Napoli tra Ceprano e Pontecorvo in direzione sud. Questo a causa di un incidente con Veicolo ribaltato. E' quanto si apprende da un comunicato Astral Infomobilità. Sul Tratto urbano della A24 al momento ci sono lunghe code dal Raccordo al bivio per la Tangenziale est. Sul Grande Raccordo Anulare circolazione congestionata sull'intero anello. In interna code tra la Diramazione Roma nord ...

Eurocontrol - guasto ai computer - caos traffico aereo/ Sistemi bloccati - ma a Roma e Milano nessun problema : Eurocontrol, guasto ai computer, caos traffico aereo: l'agenzia che gestisce i voli UE costretta ad annunciare ritardi su migliaia di voli. Non ci sono conseguenze di sicurezza.(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 18:42:00 GMT)

Roma - Traffico molto intenso sulle autostrade e strade extraurbane italiane per la tradizionale 'uscita' di Pasquetta. E questa fascia oraria della giornata è la più critica perchè si vanno ...

Il menù in molti casi a base degli avanzi della Pasqua per la quale gli italiani (stima Coldiretti) hanno speso oltre 1,2 miliardi di euro a tavola restando...

