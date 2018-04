Roma | sgomberati 3 insediamenti abusivi nel Parco delle Valli

romadailynews

(Di venerdì 13 aprile 2018) Nessun occupante presente durante sgombero– In zona Conca d’Oro, questa mattina, sono intervenuti nelgli agenti del PICS, SPE e III Nomentano della Polizia Locale. Sono statitrecomposti da 25 baracche. Con oltre 50 metri cubi di masserizie. Lamiere. Materassi e rifiuti conferiti in discarica. I controlli hanno interessato sia l’area protetta che la zona attrezzata per i bambini, tra Prati Fiscali e il ponte di via. Al momento dell’intervento non era presente alcun occupante. L'articolonelproviene daDailyNews.