Roma-Real Madrid | Semifinali Champions League | le date di andata e ritorno Programma

Champions - la Roma pesca il Liverpool ed evita il Real. Rivincita della finale 1984 : L’urna di Nyon regala alla Roma la possibilità di vendicare la sconfitta nell’unica finale di Champions League disputata dai giallorossi nel 1984. Ma soprattutto gli evita il temuto incrocio con il Real Madrid di Cristiano Ronaldo che ha eliminato la Juventus. Sarà il Liverpool di Jurgen Klopp l’avversario della squadra di Di Francesco nelle semifinali di Champions League. I reds, che nei quarti hanno eliminato il Manchester ...

Juve-Real e Barcellona-Roma - tutto sui due 'quarti' di Champions League : Italia-Spagna, ci risiamo. I quarti di finale di Champions League mettono di fronte due delle tre squadre iberiche e le due italiane giunte fra le migliori otto squadre europee. Nell’anno forse più buio del nostro calcio, segnato dal mancato Mondiale, una piccola consolazione arriva dall’approdo ai quarti di due squadre italiane: non accadeva dalla stagione 2006-07, grazie alla Roma e al Milan, poi vincitore. Il sorteggio ...

LIVE Sorteggio Semifinali Champions League in DIRETTA : la Roma incrocia le dita - incubo Real Madrid : Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Sorteggio delle Semifinali di Champions League 2018. C’è anche una squadra italiana: si tratta della Roma, capace di eliminare il Barcellona grazie ad una rimonta entrata di diritto nella storia del calcio (3-0 dopo l’1-4 al Camp Nou). Tra le migliori quattro del Continente figurano tutte le grandi nazioni che hanno fatto la storia di questo sport: Italia, Spagna, ...

LIVE Sorteggio Champions League in DIRETTA : orario d’inizio e possibili avversarie della Roma in semifinale. Come seguirlo in tempo reale : Oggi venerdì 13 aprile si svolge il Sorteggio delle semifinali della Champions League 2018: sarà l’urna di Nyon a svelare quali saranno le due partite che spalancano le porte sulla Finale di Kiev. Alle ore 13.00 i riflettori saranno puntati nel quartiere generale della FIFA dove le quattro squadre rimaste in corsa conosceranno il proprio destino e sapranno quale sarà la prossima avversaria da affrontare nelle sfide di andata (24-25 aprile) ...

