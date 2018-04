Roma - nuova opera di street art : Di Maio e Salvini diventano i bari di Caravaggio e truffano Berlusconi. Subito rimossa : I bari Di Maio e Salvini truffano un ‘ingenuo’ Berlusconi. È la nuova opera di street art apparsa giovedì mattina (e Subito cancellata) su un muro di via dè Lucchesi a Roma , a due passi dal Quirinale. Un quadro con tanto di cornice, dal titolo ‘I bari ‘, che ritrae i tre uomini politici in abiti d’epoca mentre giocano a carte. L’artista che ha firmato l’ opera , Sirante, ha rappresentato il leader della Lega e il ...

Roma - nuova voragine : Ancora un caso di dissesto del manto stradale a Roma, con conseguenti problemi alla circolazione. Una voragine si è infatti aperta in via Flaminia . La strada, tra via Nicaragua e via Bevagna, è stata ...