Roma | Ladro di rame a Tor di Valle | arrestato

(Di venerdì 13 aprile 2018)– Un carabiniere della StazioneTorrino Nord haun cittadino romeno di 53 anni. il malvivente risede nella Capitale senza fissa dimora e ha precedenti. L’accusa è di furto aggravato. Il militare stava passeggiando con il proprio cane nei pressi della pista ciclabile. Ha notato il 53enne che stava armeggiando con degli attrezzi nell’area dell’ex ippodromo di Tor di. Dopo aver dato l’allarme al 112, il carabiniere e’ intervenuto. Ha bloccato il 53enne che si stava impossessando di alcuni cavi in, tranciati dall’impianto elettrico della struttura in disuso. L’uomo e’ stato inoltre trovato in possesso di alcuni arnesi e di 40 kg di ‘oro rosso’ già pronti per essere portati via. Il materiale e’ stato intente recuperato mentre il cittadino romeno e’ stato trattenuto in caserma in ...