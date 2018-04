Roma | ladre in istituto religioso a Montesacro Un arresto

romadailynews

(Di venerdì 13 aprile 2018) Nessuna lesione per le suore. Solo grande spavento– Tre giovani donne hanno hanno dato vita ad attimi di paura ieri sera. Poco dopo le 20, vicino piazzale Jonio, il trio si è introdotto all’interno di undi suore per rubare. Scoperte da alcune religiose, lehanno usato la forza per guadagnare la fuga. Una di loro, una 27enne di origini serbe, senza fissa dimora è stata arrestata dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile diintervenuti su segnalazione al 112. Per fortuna, le suore non hanno riportato lesioni, per loro solo un grosso spavento. Ledopo essere entrate nell’avevano ripulito alcune camere delle religiose, portando via solo del denaro contante. La donna fermata dai Carabinieri è stata trovata in possesso di un cacciavite, probabilmente utilizzato per entrare. Trattenuta in caserma, verrà oggi processata per ...