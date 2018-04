Roma | la strada per Kiev passa da Liverpool | giallorossi in cerca di rivalsa

Roma - voglia di vendetta : c’è il Liverpool sulla strada per la Champions : L’ultima volta che la Roma sognò la Coppa dei Campioni, 34 anni fa, fu tradita sul più bello dai calci di rigore e dal Liverpool di Bruce Grobbelaar. Ora è il momento della vendetta per i giallorossi, perché le urne dei sorteggi delle semifinali di Champions League hanno messo proprio i Reds sulla strada per Kiev, e forse è anche un segno del destino. La Roma ha evitato Real Madrid e Bayern Monaco, che si affronteranno nell’altra ...

Roma - ok dal Campidoglio a strada intitolata a Frizzi : Fabrizio Frizzi avrà una strada intitolata a suo nome a Roma. Lo ha deciso il consiglio comunale del Campidoglio che ha approvato all'unanimità la mozione presentata da Fratelli d'Italia pochi giorni ...

Poliziotto a Roma in strada si mette a fare a botte con un immigrato - VIDEO : La situazione dell'abusivismo e del controllo del territorio a Roma è sempre stato un problema per tutte le amministrazioni che si sono succedute. Combattere il fenomeno dei mercatini illegali e dei venditori ambulanti abusivi è molto complicato nella Capitale, servono mezzi e uomini che spesso per problemi di bilancio mancano e sono molto scarsi. Così i pochi agenti comunali addetti al contrasto di questa pratica spesso si trovano in situazioni ...

Roma - una strada dell'Aventino dedicata a Fabrizio Frizzi : mozione approvata in Campidoglio : Fabrizio Frizzi avrà una strada intitolata a suo nome a Roma. Nella seduta odierna l'assemblea capitolina ha approvato all'unanimità la mozione che prevede l'impegno per la sindaca e la giunta ad ...

Fabrizio Frizzi - il miracolo dopo la sua morte : a Roma ci sarà una strada a suo nome : Il primo vero miracolo fatto da Fabrizio Frizzi è stato mettere d'accordo l'intero Consiglio comunale di Roma. L'Assemblea capitolina ha approvato all'unanimità la mozione per l'intitolazione di una ...

Frizzi - Roma intitola una strada a suo nome all'Aventino : approvata la mozione : mozione approvata. All'unanimità l'assemblea capitolina ha approvato la mozione che prevede «l'impegno per la Sindaca e la Giunta a porre in essere le iniziative necessarie...

Frizzi - Roma intitola una strada all'Aventino a suo nome : mozione approvata : mozione approvata. All'unanimità l'assemblea capitolina ha approvato la mozione che prevede «l'impegno per la Sindaca e la Giunta a porre in essere le iniziative necessarie...

Roma intitolerà una strada a Fabrizio Frizzi : approvata la mozione : E' ufficiale: Roma intitolerà una via a Fabrizio Frizzi, amato conduttore tv scomparso lo scorso...

Roma - voragine a via Flaminia / Strada chiusa e chilometri di fila - traffico in tilt : Roma, voragine a via Flaminia: Strada chiusa e chilometri di fila. traffico in tilt e situazione in evoluzione negativa. Continuano le polemiche sulla situazione delle strade nella capitale.(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 18:26:00 GMT)

A Roma la street art si mette in mostra. Lontano dalla strada : La crew di writers tedeschi Berlin Kidz vive i graffiti come uno sport estremo e ha trasformato negli ultimi anni lo skyline berlinese con un alfabeto ispirato ai pixacao brasiliani e all'alfabeto ...

Roma : nuove voragini - cede manto stradale in via Flaminia : Aumentano, anziché diminuire, le buche della Capitale. Un nuovo caso di dissesto del manto stradale per Roma, che questa mattina ha fatto registrare una nuova voragine, questa volta in via Flaminia, ...

Tennis - gli Internazionali di Roma scendono in strada 'Si giocherà a Piazza del Popolo' : Roma - 'Giocheremo alcune partite a Piazza del Popolo'. Clamorosa innovazione agli Internazionali di Roma, in programma dal 7 al 20 maggio prossimi. Per la prima volta alcuni incontri si disputeranno ...

Le possibili avversarie della Roma nelle semifinali di Champions League. Liverpool e Real Madrid sulla strada dei giallorossi : La Roma ha compiuto una delle imprese più memorabili della storia del calcio mondiale. All’Olimpico ha spazzato via per 3-0 il Barcellona, ribaltando il 4-1 dell’andata e qualificandosi incredibilmente per le semifinali di Champions League. La Capitale torna così tra le migliori 4 squadre in Europa dopo ben 34 anni! Un successo meritatissimo, che consacra Eusebio Di Francesco come un allenatore di grande caratura internazionale: il ...

Maltempo - emergenza a Roma : 110 interventi dei Vigili del Fuoco - strada chiusa a San Cesareo : Dalle 8 alle 16 squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Roma stanno intervenendo dalla costa laziale fino alla parte interna della Provincia di Roma, effettuando circa 110 interventi, di cui il 80% per le piogge e il forte vento, il rimanente soccorso ordinario. Gli interventi di maggior rilievo sono dovuti alla caduta di alberi e rami, tegole, cornicioni, tettoie e pali di servizio pubblico. Una Squadra VVF del Comando di Roma è intervenuta ...