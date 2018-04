Roma | in semifinale il Liverpool Monchi | ' Riscattiamo la finale dell' 84 Salah? Mi

Liverpool-Roma semifinale - date andata e ritorno : quando si gioca e diretta tv : Il sorteggio delle semifinali di Champions League 2018 ha decretato l'accoppiamento Liverpool-Roma, con la squadra giallorossa che sfiderà i Reds dell'ex Salah. A seguire il calendario della semifinale, con le date delle gare di andata e ritorno, e le informazioni sulla diretta tv. La formazione inglese ha eliminato, a sorpresa, i rivali del Manchester City, dati per favoriti alla vigilia. Anche la squadra di Di Francesco ha sovvertito i ...

Champions - semifinale Liverpool-Roma : 13.23 La Roma pesca il Liverpool. Questo l'esito del sorteggio delle semifinali di Champions League che ha avuto luogo a Nyon. I giallorossi, che giocheranno il ritorno in casa l'1 o il 2 maggio (andata 24 o 25 aprile),avranno così l'occasione di "vendicare" la beffa subita nella finale di Roma del lontano 1984. Nella squadra inglese,allenata da Klopp milita un ex di lusso: l'egiziano Salah Nell'altra semifinale sfida tra il Bayern Monaco ed ...

Sorteggio Champions League - gli accoppiamenti in semifinale : Liverpool-Roma! : Sorteggio Champions League, gli accoppiamenti in semifinale: la Roma pensa in grande – Attesa finita per il Sorteggio delle semifinali di Champions League, si preannunciano due partite scoppiettanti e piene di sorprese. La Roma ha pescato il Liverpool mentre preannuncia spettacolo Bayern Monaco-Real Madrid. Le semifinali di andata si giocheranno il 24 e il 25 aprile, quelle di ritorno l’1 e il 2 maggio. La finale sarà sabato 26 maggio allo ...

Roma-Liverpool - quando si gioca e su che canale vedere la semifinale di Champions League? Orari e programma : La Roma affronterà il Liverpool nelle semifinali di Champions League 2018. Sarà una suggestiva rivincita della finale di Coppa dei Campioni del 1984, vinta dai Reds ai calci di rigore. In attesa dell’ufficialità da parte della UEFA, la partita d’andata si giocherà o martedì 24 o mercoledì 25 aprile, mentre il ritorno previsto il 1° o il 2 maggio. Entrambe le sfide saranno visibili in tv gratis e in chiaro per tutti. Un obbligo che ...

Sorteggio Champions League - gli accoppiamenti in semifinale : la Roma pensa in grande : Sorteggio Champions League, gli accoppiamenti in semifinale: la Roma pensa in grande – Attesa per il Sorteggio delle semifinali di Champions League, si preannunciano due partite scoppiettanti e piene di sorprese. Il Sorteggio degli accoppiamenti si disputerà venerdì alle 13.00 presso la sede dell’Uefa di Nyon, in Svizzera. Gli accoppiamenti saranno liberi, alcun tipo di restrizione su derby dello stesso paese. Le semifinali di andata si ...

