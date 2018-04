Roma | bus a fuoco in via Portonaccio | nessun ferito

Roma : Autobus di linea in fiamme : Roma – Un incendio si è sprigionato poco prima delle 6 su un bus in servizio sulla linea 466, lungo via di Portonaccio. L’autista è intervenuto con l’estintore di bordo e contemporaneamente ha allertato i vigili del fuoco che, una volta sul posto, hanno estinto le fiamme. Nessun passeggero è stato coinvolto nell’evento. Atac ha avviato un’indagine interna per accertare le ragioni dell’accaduto. E’ quanto ...

Il controllo della polizia locale finisce a pugni. A Roma ‘match boxe’ tra vigile e venditore abusivo : fermato : Momenti di tensione durante un controllo della polizia locale a porta Maggiore, a Roma. In un video girato da un cittadino si vede un immigrato discutere con un vigile mentre si avvicinano altre persone formando un capannello. L’immigrato spintona un agente, tra i due comincia un improvvisato match di pugilato. Alla fine l’immigrato viene bloccato a terra dal vigile con l’aiuto di altri due colleghi. “Siamo in Italia, ...

Pedofilia - la svolta di Papa Francesco : a Roma vescovi e vittime degli abusi : L'atto di accusa di 64 testimoni ascoltati dal suo inviato speciale tra Santiago del Cile e New York sono contenute in 2300 pagine che Papa Francesco invita i vescovi cileni ad accogliere "con il cuore e...

Roma-Barcellona - tifosi assaltano bus e camion dell'Ama : quando il tifo è esagerato : Roma trionfa con il Barcellona e la città impazzisce. Strade, piazze, case si riempiono di bandiere, cori e tifosi scatenati. E' una notte da ricordare. Ma la gioia incontenibile di qualcuno rischia ...

Roma : Finisce con lo scooter sotto un autobus : Roma – E’ stata estratta dagli uomini del Comando di Roma dei Vigili del Fuoco. Si tratta di una ragazza di 25 anni che è rimasta incastrata sotto un autobus della linea Atac 990. Era finita lì con il suo scooter in seguito a un incidente avvenuto questa mattina in piazza Santa Maria della Pietà. Le due squadre dei vigili, con l’ausilio di un carro sollevamento, un kit di cuscini pneumatici da sollevamento e un cric idraulico, ...

Roma - ragazza finisce sotto il bus col motorino : Roma, 9 apr. (AdnKronos) – Incidente stamattina intorno alle 9.40 tra un autobus e un motorino in piazza Santa Maria della Pietà, a Roma. Una ragazza di 25 anni, che era a bordo di uno scarabeo, è rimasta incastrata sotto il mezzo. Soccorsa dai vigili del fuoco, la giovane è stata liberata e consegnata ai medici del 118 che l’hanno trasportata all’Ospedale San Filippo, in codice giallo. Il bus coinvolto nell’incidente è ...

Maratona di Roma - le strade chiuse e i bus deviati : Maratona di Roma, le strade chiuse e i bus deviati Domenica 8 aprile gli atleti provenienti da 131 nazioni si sfidano su un percorso di 42 chilometri e 195 metri inserito fra 500 monumenti e punti d'interesse. Divieti di transito e parcheggio in diverse vie del centro cittadino Parole chiave: ...

Roma - busta con proiettile alla nostra cronista Angeli : Il plico è stato recapitato alla redazione del Fatto Quotidiano . La solidarietà della direzione e dei giornalisti di Repubblica alla collega che ha condotto...

Busta con proiettile indirizzata ad una giornalista di Repubblica : indaga la Procura di Roma : Un fascicolo di indagine è stato aperto dalla Procura di Roma in relazione ad una Busta con un proiettile recapitata alla redazione del 'Fatto Quotidiano' ma indirizzata alla giornalista di Repubblica Federica Angeli che vive dal 2013 sotto scorta per le minacce di morte ricevute dopo alcune inchieste sulla malavita organizzata di Ostia. A piazzale Clodio si attende una informativa della Digos e della Squadra Mobile che hanno sequestrato ...

Maratona di Roma - attesi in 14mila : strade chiuse e bus deviati : Maratona di Roma, attesi in 14mila: strade chiuse e bus deviati Domenica 8 aprile gli atleti provenienti da 131 nazioni si sfideranno su un percorso di 42 chilometri e 195 metri inserito fra 500 monumenti e punti d'interesse. Divieti di transito e parcheggio in diverse vie del centro cittadino Parole chiave: ...