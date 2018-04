Roma | Autobus di linea in fiamme

Roma : Finisce con lo scooter sotto un autobus : Roma – E’ stata estratta dagli uomini del Comando di Roma dei Vigili del Fuoco. Si tratta di una ragazza di 25 anni che è rimasta incastrata sotto un autobus della linea Atac 990. Era finita lì con il suo scooter in seguito a un incidente avvenuto questa mattina in piazza Santa Maria della Pietà. Le due squadre dei vigili, con l’ausilio di un carro sollevamento, un kit di cuscini pneumatici da sollevamento e un cric idraulico, ...

Roma - palpeggia e tenta di abusare di donna su autobus ma lei lo immobilizza e lo arresta : Prima l’ha palpeggiata, poi ha tentato di abusarne. Ma all’uomo è andata male perché come vittima aveva scelto una poliziotta. È tutto avvenuto a bordo dell’autobus linea 64 di Roma ieri. Un 39enne italiano di origine congolese si è avvicinato a una donna appoggiandosi a lei. La vittima, un’assistente capo della Polizia di Stato in servizio alla Squadra mobile – sezione reati contro le violenze sessuali, stava rincasando al ...

Roma: Vigili del fuoco spengono incendio su autobus Atac. Nessun passeggero ferito
Roma – Vigili del fuoco estinguono fiamme su autobus Atac Roma – Poco dopo le 13 odierne, in via Macchia Palocco 130, un autobus Atac...

Roma. Autobus della linea 590 uccide un pedone vicino a San Pietro : Un pedone è stato investito e ucciso in piazza Risorgimento, vicino a San Pietro. E’ successo sabato sera. L’uomo è

Roma - anziana aggredisce immigrato su un autobus : “Fai schifo - vattene” : Roma, anziana aggredisce immigrato su un autobus: “Fai schifo, vattene” L’uomo riprende l’episodio in cui viene preso a sputi e ombrellate Continua a leggere L'articolo Roma, anziana aggredisce immigrato su un autobus: “Fai schifo, vattene” sembra essere il primo su NewsGo.

Anziana sull'autobus a Roma : 'Tornatene al Paese tuo : fai schifo' e ombrellate : Il clima di tensione che si respira in Italia dopo i fatti di Macerata è alle stelle: molte persone sono rimaste impressionate dai brutti fatti di cronaca che hanno visto protagonisti dei nigeriani e una giovane ragazza Romana. Probabilmente gli anziani sono i più vulnerabili, poiché meno predisposti nello sforzarsi di capire, coglierne le differenze e distinguere le situazioni. Quanto successo a Roma ne potrebbe essere un esempio. Anziana ...

Roma: venerdì sciopero autobus Tpl
Roma – Previsto sciopero bus Tpl il prossimo 9 febbraio Roma – venerdì prossimo (9 febbraio) è previsto uno sciopero di 24 ore indetto dal...

Roma: Incidente tra autobus e vettura, un morto
Roma- Incidente tra un autobus e un'autovettura sulla Via Ostiense: un morto. L'Incidente Un Incidente mortale è avvenuto poco dopo la mezzanotte, in via Ostiense...

Roma - un altro autobus in fiamme : Roma, 2 feb. , AdnKronos, - Un autobus della linea 30 Express ha preso fuoco poco dopo le 12 in via Marcantonio Colonna, nel cuore di Prati. Le fiamme sono scaturite dal vano motore, nella parte ...