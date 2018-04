Roma | arriva la Formula E e pure il caos | capitale in tilt

La Formula E arriva a Roma - tra storia e innovazione. Il Papa la benedice : Il campionato del mondo arriva al settimo appuntamento con Vergne leader forte di un vantaggio di 30 punti accumulato su Rosenqvist, secondo davanti a Bird , a solo due lunghezze da lui, . Più ...

I complimenti più belli alla Roma arrivano dalla Juve : La Roma ha scritto la storia battendo 3-0 i marziani del Barcellona. De Rossi e compagni hanno ribaltato letteralmente la

Colpaccio Roma : arriva la semifinale : È da poco terminata la partita di Champions League allo stadio Olimpico di Roma ed i giallorossi hanno compiuto una vera e propria impresa. Come nelle più belle favole d’amore, il calcio è anche questo. Testa e cuore hanno fatto sì che la Roma, guidata dal tecnico Eusebio Di Francesco, zittisse nel vero senso della parole gli spagnoli del Barcellona, dando una vera e propria lezione ai maestri del tiki taka. Davvero una partita senza storia ...

Roma - Pallotta : 'Non avremo uno stadio se l'ok non arriva entro luglio' : Roma - Il presidente della Roma James Pallotta è arrivato all'aeroporto di Ciampino intorno alle 7. Prima di raggiungere lo studio Tonucci, dove sarà impegnato in una serie di incontri, ha rilasciato ...

Calciomercato Roma - Monchi : “arriva Balotelli? Ecco la verità” : Calciomercato Roma, i giallorossi in campo nella gara contro la Fiorentina, nel frattempo arrivano importanti indicazioni sul futuro da parte di Monchi ai microfoni di Premium Sport: “Proviamo sempre a lavorare per fare una squadra più forte ogni anno. Abbiamo una base importante e la partita di Barcellona, al di là del risultato ha mostrato che la Roma può farcela, sia nel presente che nel futuro. Ora pensiamo al presente perché abbiamo ...

Alla Rinascente di Roma e Milano arriva il 'Marni market' : Un pop-up store temporaneo per scoprire il mondo artigianale del marchio anche attraverso capsule collection in edizione limitata e ispirate Alla natura o all'universo multiculturale ed ethical ...

A Roma arriva Immaginaria Film Festival : Photo di Ian Dooley @Unsplash Il cinema indipendente è vivo e vegeto, ha un cuore che pulsa e batte molto forte. Dal 27 al 29 aprile approda, per la prima volta nella capitale, “Immaginaria”, il primo Festival internazionale di cinema indipendente a tematica lesbica e femminista in Italia. Nato nel 1993 a Bologna e diventato nel corso di 12 anni un vero e proprio appuntamento cult, nel 2005 ha avuto una battuta d’arresto per ...

Roma Summer Fest : la grande musica arriva nella Capitale : Per molto tempo l'Heineken Jammin Festival ed il Pistoia Blues sono stati il punto di riferimento per gli amanti dei grandi concerti con i nomi più prestigiosi della scena rock internazionale e del sound blues. Negli ultimi anni, però, sono nati sulla penisola molti altri eventi che, sommati, rendono l'Italia uno dei punti di grande concentrazione di Festival musicali estivi. E' il caso, tra gli altri, del Roma Summer Fest. ...Continua a leggere

Ecco il Gran premio di Roma : all'Eur arriva la Formula E : Veronica Altimari di Roma Today ci porta nel circuito in cui il 14 aprile sfrecceranno le monoposto elettriche a 250 chilometri orari per la tappa italiana della Formula E.

Trapani Birgi - arrivano nuovi voli da e per Roma Fiumicino - Bologna - Pisa - Verona : arrivano nuovi voli dall'aeroporto di Trapani Birgi da e per Roma, Fiumicino, Bologna, Pisa, Verona. Li opera People Fly, società che opera nei voli charter come broker e che ha sede a Cagliari, ...

Champions - arriva a 13 la posta l'impresa della Roma : TORINO - La situazione della Roma è particolarmente difficile. I giallorossi affrontano domani il Barcellona al Camp Nou e avranno bisogno di un'impresa vera e propria a guardare le quote sul match. I ...

Champions League - ecco come arrivano Barcellona e Roma all'andata dei quarti : Il Camp Nou può fare veramente paura, specie quando la Champions entra nel vivo e il trofeo può avvicinarsi sempre di più. Ma non ditelo alla Roma, che l'ultima volta che passò nella tana del ...

Roma - arriva il contributo di soggiorno anche per Airbnb : A Roma arriva la tassa di soggiorno di 3,5 euro a notte anche per gli affitti brevi come Airbnb. Il Campidoglio ha approvato a maggioranza la delibera, precisando che si tratta dello stesso importo ...

Roma - arriva il contributo di soggiorno anche per Airbnb : A Roma arriva la tassa di soggiorno di 3,5 euro a notte anche per gli affitti brevi come Airbnb. Il Campidoglio ha approvato a maggioranza la delibera, precisando che si tratta dello stesso importo che versano bed&breakfast, case vacanze e affittacamere. "Così si favorisce l'identificazione delle strutture, si contrasta l'evasione e si stimano circa 20 milioni di introiti all'anno a regime", ha detto l'assessore allo Sviluppo economico ...