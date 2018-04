Roma | anziana trovata morta in casa | il cadavere era lì da 15 giorni

Roma - anziana e diabetica sgomberata : “Una guerra tra poveri”. Il comune assicura : “Per lei pronta soluzione definitiva” : Diabete, problemi di cuore, invalidità e una pensione di meno di 600 euro al mese. Paola ha 74 anni e pochi giorni fa, il 7 marzo, è stata sgomberata dalla casa che occupava nel quartiere di San Basilio, borgata di case popolari nella periferia nord-est di Roma. Al momento dello sgombero è stata ricoverata all’ospedale Sandro Pertini. Potrebbero dimetterla domani, e lei non sa dove andare. Racconta di addormentarsi “con una radiolina”. “Se ...

Roma - sgomberata un'invalida anziana e nullatenente : È stata sgomberata Paola Gazzerini, la 75enne invalida e nullatenente che viveva abusivamente in un appartamento di via Carlo Tranfo alle case popolari del quartiere Romano di San Basilio.Per scongiurare lo sgombero, mercoledì mattina, sono scesi in piazza un centinaio di residenti per protestare pacificamente. Tra loro anche esponenti del sindacato Asia-Usb e di Potere al popolo che hanno aiutato a issare le barricate su via Mechelli dove sono ...

Roma - anziana accusa malore al seggio. Ma nessuno l'aiuta : Una signora anziana si è sentita male dopo aver votato nella Scuola primaria Guglielmina Ronconi nel quartiere Parioli, a Roma. Secono quanto riportato, nessuno dei presenti è intervenuto per aiutarla. Queste le parole di chi l'ha soccorsa:"La signora non si regge in piedi, è stata più di un'ora in fila ed è stata poi per più di un'ora attaccata ad un palo, sotto la pioggia e nessuno si è proposto di accompagnarla a casa. ...

picchiata e rapinata in casa dall'idraulico. È successo a Roma ad Elena , una 77enne che ha vissuto un incubo assurdo in casa. L'anziana porta a Quinta Colonna la sua testimonianza: "Avevo un problema ...

Anziana sull'autobus a Roma : 'Tornatene al Paese tuo : fai schifo' e ombrellate : Il clima di tensione che si respira in Italia dopo i fatti di Macerata è alle stelle: molte persone sono rimaste impressionate dai brutti fatti di cronaca che hanno visto protagonisti dei nigeriani e una giovane ragazza Romana. Probabilmente gli anziani sono i più vulnerabili, poiché meno predisposti nello sforzarsi di capire, coglierne le differenze e distinguere le situazioni. Quanto successo a Roma ne potrebbe essere un esempio. Anziana ...

Sputi e ombrellate sul bus : anziana insulta ragazzo straniero a Roma Video : L’episodio risale a lunedì pomeriggio. La scena si è svolta nell’indifferenza generale su un mezzo dell’Atac nel quartiere periferico di Giardinetti

"Mi è arrivato alle spalle e ha abusato di me" - il raccontato dell'anziana violentata sotto i portici di piazza Vittorio a Roma : violentata in strada sotto i portici di piazza Vittorio nel cuore dell'Esquilino, rione multietnico nel centro di Roma. Vittima dello stupro una clochard di 75 anni tedesca, aggredita la scorsa notte ...

Anziana violentata in strada a Roma : un arresto - : La vittima, una senzatetto di 75 anni di origini tedesche, è stata aggredita sotto i portici di piazza Vittorio. Le sue urla hanno attirato una coppia di turisti e una pattuglia dei carabinieri, che ...

Anziana automobilista contRomano : caos e paura sulla circonvallazione : BRINDISI - Traffico e clacson impazziti poco prima di mezzogiorno sulla circonvallazione di Brindisi, corsia nord. Il problema, con alto livello di rischio, è stato creato da una Anziana automobilista ...

Roma - banda di rom scala un palazzo : poi pestano e rapinano anziana : Due ragazzi rom di 14 anni hanno scalato un palazzo in via Tor Fiorenza a Roma, si sono introdotti in un appartamento del quinti piano poi hanno aggredito e picchiato una 60enneLa rapina"Ero sola in casa - ha spiegato la proprietaria alle forze dell’ordine, come riporta Il Messaggero -quando ho sentito un rumore provenire dalla finestra del salotto. Ho tirato su la saracinesca: ho creduto di morire". I due rom hanno ...