Roma | Alisson | continuiamo a fare storia

Calciomercato Roma - ora i rinnovi di Alisson e Florenzi : Roma - Con la pioggia di soldi arrivata dalla Champions, Monchi si è messo al lavoro per sistemare le due situazioni più precarie dell'organico della Roma , il rinnovo del contratto di Alessandro ...

Roma - Alisson : 'Non ho dormito dopo il Barça...' : Alisson Becker, portiere della Roma e della Selecao, ha parlato ai microfoni dell'emittente televisione brasiliana Sport TV. Come è stato il giorno dopo l'impresa? Ho dormito poco, sono andato a letto alle 5 di mattina per rivedere la partita. E' stata una lezione di gioco, una partita perfetta, è stata una serata ...

Roma - Pallotta Alisson resta - fiducioso per il Barcellona. Lo stadio Bisogna fare presto : Roma - Lo stadio che "se i lavori non dovessero partire entro due anni non lo avremo mai". Alisson che "resterà a Roma perché ha un contratto ed è un giocatore fortissimo". Il campionato che "non mi ...

Roma - Pallotta : "Fiducia per il Barça. Mai voluto vendere Alisson" : La Roma che gli piace in Champions e meno in campionato, il futuro di Alisson, l'importanza vitale dello stadio. Intercettato dai giornalisti fuori l'hotel che lo ospita in centro, prima di andare ...

Roma : la richiesta di Alisson per restare : Secondo Rai Sport , il portiere classe '93 della Roma Alisson chiede un ingaggio tra i 3,5 e i 4 milioni di euro per rinnovare il suo contratto , in scadenza a giugno 2021, e respingere la corte di Liverpool, ...

Pagelle Barcellona-Roma - Champions League : 4-1. Roma punita oltre i propri demeriti. Bene Dzeko e Alisson - ma i blaugrana non perdonano : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Barcellona-Roma Il Barcellona vince con un rotondo 4-1 contro la Roma, ma mai risultato fu più bugiardo. I giallorossi, infatti, tengono Bene il campo e si ritrovano sotto di due gol solamente per altrettanti autoreti proprie, la prima di De Rossi in anticipo su Messi, la seconda di Manolas in rimpallo su Umtiti. Il terzo gol di Piquè poteva tagliare la gambe alla squadra di Di Francesco che, invece, ...

Barcellona-Roma LIVE - cronaca e risultato in tempo reale : Alisson salva su Suarez : Notizie sul tema Barcellona-Roma streaming LIVE gratis e diretta tv in chiaro. Dove vedere il match oggi 4 aprile Barcellona-Roma diretta tv Canale 5 e streaming gratis oggi 4/4 Barcellona-Roma ...

LIVE Pagelle Barcellona-Roma - Champions League in DIRETTA : 1-0. Clamoroso autogol di De Rossi! Alisson attento - bene Dzeko : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Barcellona-Roma Dopo la scoppola ricevuta ieri a domicilio dalla Juventus da parte del Real Madrid, stasera alle ore 20.45 tocca alla Roma vedersela contro l’altra grande di Spagna. I giallorossi, infatti, saranno di scena al Camp Nou contro il Barcellona di Lionel Messi, pronto a rispondere presente dopo la prestazione monstre di Cristiano Ronaldo all’Allianz Stadium. Impresa tutt’altro ...

Roma si qualifica se.../ Barcellona - Champions : De Rossi infila Alisson - ma i giallorossi sono vivi! : Champions League, la Roma si qualifica se... a Barcellona serve la saggezza di Di Francesco e una buona dose di calma: c'è anche la partita di ritorno all'orizzonte(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 21:16:00 GMT)

LIVE Pagelle Barcellona-Roma - Champions League in DIRETTA : buona Roma! Alisson attento - centrocampo solido - a Dzeko manca un rigore : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Barcellona-Roma Dopo la scoppola ricevuta ieri a domicilio dalla Juventus da parte del Real Madrid, stasera alle ore 20.45 tocca alla Roma vedersela contro l’altra grande di Spagna. I giallorossi, infatti, saranno di scena al Camp Nou contro il Barcellona di Lionel Messi, pronto a rispondere presente dopo la prestazione monstre di Cristiano Ronaldo all’Allianz Stadium. Impresa tutt’altro ...