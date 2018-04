Roma | al via la vendita dei biglietti per il Liverpool

DIRETTA SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE SEMIFINALE/ Uefa info streaming video e tv : via! L'avversaria della Roma... : DIRETTA SORTEGGIO semifinali CHAMPIONS LEAGUE, info streaming video e tv: a Nyon la Roma conoscerà la sua prossima avversaria, uscirà dall'urna tra Bayern Monaco, Liverpool e Real Madrid(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 12:37:00 GMT)

Il Pd : 'In via Roma un presidio di un paio d'ore - la Giunta fa demagogia' : 'Piacenza non può ospitare altri immigrati' 3 Disagio adolescenziale, il tour di ascolto della Regione passa a San Lazzaro 4 Calza: 'Non mancano le criticità, ma questo è l'ennesimo riconoscimento per ...

Viaggi & Turismo : Air Transat riprende i voli Roma FCO-Toronto dal 14 aprile : Air Transat, la compagnia aerea leader dei Viaggi vacanze in Canada, riprende i voli della stagione estiva: da sabato 14 aprile ripartono i voli diretti da Roma per Toronto. I collegamenti sono con 2 voli a settimana ad aprile, 4 a maggio fino a diventare 6 voli a settimana a partire dal giugno fino al 28 ottobre con comodi orari per i Viaggiatori italiani, a partire da 421€ tutto incluso. Tutte le tariffe sono da intendersi in Classe Economica, ...

Viaggi & Turismo : Cesenatico - la vera estate marinara e Romagnola : L’anima marinara che si esprime tra le casette colorate che dipingono il porto canale disegnato da Leonardo da Vinci, in cui fermarsi ad ammirare le storiche vele del Museo della Marineria e nei gesti dei pescatori che al tramonto sistemano le reti, di ritorno dal mare. L’accoglienza coinvolgente della Riviera romagnola, sempre a contatto diretto con il mare e con le ampie spiagge sabbiose, che invitano a vivere le giornate al sole. Lo stile di ...

Roma : Traffico - deviazioni per il Gp di Formula E : Roma – Nuova viabilità nel quadrante sud di Roma. In vista del gran premio di Formula E. Evento che inizierà domani sulle strade dell’Eur, fino alle 12 di oggi. E’ chiuso lo svincolo 26 del Raccordo anulare per la Pontina in direzione centro. Chiusa anche via Cristoforo Colombo, tra piazzale XV Marzo e via Laurentina. Il Traffico diretto verso il centro e’ deviato su via dell’Oceano Atlantico. Attive inoltre ...

Roma - bus a fuoco in via Portonaccio : nessun ferito : E' il settimo dall'inizio dell'anno. A bordo della vettura c'era solo l'autista. Atac apre inchiesta interna

Roma - voragine a via Flaminia / Strada chiusa e chilometri di fila - traffico in tilt : Roma, voragine a via Flaminia: Strada chiusa e chilometri di fila. traffico in tilt e situazione in evoluzione negativa. Continuano le polemiche sulla situazione delle strade nella capitale.(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 18:26:00 GMT)

Fabrizio Frizzi - Roma lo ricorda con una via in suo onore : Un riconoscimento forse piccolo ma significativo perché anche Roma, la sua città, non vuole dimenticarlo e così ha deciso di dedicare a Fabrizio Frizzi una via. La Capitale intitolerà una strada al celebre conduttore della Rai recentemente scomparso a 60 anni per un’emorragia cerebrale. L’Assemblea capitolina ha approvato all’unanimità, con 30 voti favorevoli, una mozione (il voto favorevole è stato salutato con un applauso dei ...

Roma : nuove voragini - cede manto stradale in via Flaminia : Aumentano, anziché diminuire, le buche della Capitale. Un nuovo caso di dissesto del manto stradale per Roma, che questa mattina ha fatto registrare una nuova voragine, questa volta in via Flaminia, ...

Roma : Voragine a Via Flaminia - traffico in tilt : Roma- E’ stato chiuso al traffico il tratto di via Flaminia tra Via Nicaragua e Via Bevagna nelle due direzioni. Questo a causa di una Voragine che si e’ aperta nel manto stradale. Disagi al traffico con code a partire da Prima Porta. Sul posto i Vigili del Fuoco e gli uomini del gruppo Cassia della Polizia di Roma Capitale. L'articolo Roma: Voragine a Via Flaminia, traffico in tilt proviene da RomaDailyNews.

Roma - quando pagare sei euro al Campidoglio è una via crucis : E che ci vuole a pagare 6,16 euro al Comune? Vado , forse faccio un po' di fila, ma pazienza, , verso l'obolo ed è fatta. Mi resta il tempo per andare in palestra e fare la spesa. Questo rimugina tra ...

Altre catene in via Roma al posto dei negozi "torinesi" : Il ricambio commerciale nel centro non accenna a fermarsi. Dopo l'annunciato arrivo di Ovs e Bigoi in piazza Castello, che apriranno entro i primi giorni di maggio, ci sono altri due marchi pronti al ...

In bici lungo la via Claudia Augusta : il fascino dell'antica Roma rivive a pedali : Tra questi lo scrittore Alberto Fiorin, il 'viaggiatore in bicicletta' che da trent'anni utilizza le due ruote per conoscere il mondo, che ci ha raccontato il suo viaggio per scoprire il percorso ...

Roma. Al via il festival delle scienze : Al via il festival delle scienze di Roma dal 16 al 22 aprile – “Le cause delle cose”, questo è il tema della XIII edizione del National Geographic festival delle scienze che si svolgerà a Roma all’Auditorium Parco della Musica dal 16 al 22 aprile 2018 e che, con oltre 340 eventi, di cui più di 40 incontri con scienziati di livello internazionale, filosofi, ricercatori, innovatori, artisti e oltre 200 attività educational per bambini e ...