Roma | a fuoco un bus a Portonaccio | ' Nessun passeggero coinvolto'

Roma - bus a fuoco in via Portonaccio : nessun ferito : E' il settimo dall'inizio dell'anno. A bordo della vettura c'era solo l'autista. Atac apre inchiesta interna

Roma - dal derby alla Champions : i 40 giorni di fuoco di Di Francesco : Roma - Quaranta giorni per decidere il futuro. E quaranta giorni pure per capire se quella vista col Barcellona può essere gloria vera. La Roma si gioca tutta la stagione in un mese di fuoco, se è ...

Maltempo Roma : 125 interventi dei Vigili del Fuoco : A causa della pioggia incessante e del forte vento, dalle 8 di oggi sono stati effettuati dai Vigili del Fuoco in tutta la provincia di Roma 125 interventi per la caduta di alberi e rami o per tegole e cornicioni pericolanti. Cosi’ su Twitter i Vigili del Fuoco. L'articolo Maltempo Roma: 125 interventi dei Vigili del Fuoco sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - emergenza a Roma : 110 interventi dei Vigili del Fuoco - strada chiusa a San Cesareo : Dalle 8 alle 16 squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Roma stanno intervenendo dalla costa laziale fino alla parte interna della Provincia di Roma, effettuando circa 110 interventi, di cui il 80% per le piogge e il forte vento, il rimanente soccorso ordinario. Gli interventi di maggior rilievo sono dovuti alla caduta di alberi e rami, tegole, cornicioni, tettoie e pali di servizio pubblico. Una Squadra VVF del Comando di Roma è intervenuta ...

Roma : galleria Giovanni XXIII chiusa per maltempo. Vigili del fuoco sul posto : Roma – Di seguito quanto apparso sul profilo Twitter di Luceverde Roma, a seguito del temporale che sta imperversando sulla Capitale. chiusa la galleria Giovanni XXIII per presenza di alberi sulla carreggiata, all’altezza di via del Foro Italico. Chiusi anche tutti gli accessi in galleria. Vigili del fuoco sul posto. Roma – La chiusura è stata disposta dai Vigili del fuoco per consentire la potatura di un grosso albero ...

Roma - fuoco in baracca : muore romeno : 9.36 In fiamme due baracche nella notte a Roma in un insediamento a via Ascione, in zona viadotto della Magliana. Quando i Vigili del fuoco hanno spento l'incendio hanno trovato il corpo di un uomo, un romeno di 70 anni. Sul posto la polizia che indaga sulla vicenda. Al momento sembrerebbe che il rogo abbia una causa accidentale. A quanto ricostruito, gli abitanti di quelle baracche abitualmente per riscaldarsi davano fuoco ad alcol versato in ...

Roma : Prende fuoco un supermercato di Ardea : Roma – Ieri sera verso le 23.30, in Via Marino, è scoppiato un incendio in un supermercato di Ardea. Sul posto sono intervenute alcune squadre dei Vigili del fuoco di Roma che hanno provveduto allo spegnimento dell’incendio. Evitando così il propagarsi delle fiamme verso il reparto vendita dove si trovavano gli scaffali con le derrate alimentari. Non ci sono persone ferite o intossicati. Al momento il supermercato e’ inagibile. ...

Appicca il fuoco vicino piazza Garibaldi : secondo arresto in un mese per il piRomane teatino : Approfondimenti Appicca il fuoco davanti al portone: le fiamme spente dai passanti 2 febbraio 2018 Torna in libertà il piromane solitario di Chieti 8 marzo 2018 La polizia di Chieti ha tratto in ...

Roma : Stabile prende fuoco - salvi gli inquilini : Roma: La Polizia salva 5 inquilini – Roma – Incendio nella Capitale all’interno di uno Stabile Romano. Causato da un corto circuito. La prima ad... L'articolo Roma: Stabile prende fuoco, salvi gli inquilini proviene da Roma Daily News.

Roma - si sente male e l'auto prende fuoco : Perde il controllo dell'auto per un malore. La signora di 74 anni ha perso improvvisamente il controllo della macchina che è andata a sbattere contro un'altra posteggiata, prendendo fuoco a Roma. Sul ...

Roma : Vigili del Fuoco compiono 70 interventi causa maltempo : Roma – maltempo sulla Capitale. Grande lavoro per i Vigili del Fuoco Roma – Infiltrazioni d’acqua nei terrazzi e per strada. Caduta di alberi e... L'articolo Roma: Vigili del Fuoco compiono 70 interventi causa maltempo proviene da Roma Daily News.

Maltempo Roma : interventi dei vigili del fuoco per alberi e rami pericolanti : Dalle otto di stamane alle venti di questa sera il comando dei vigili del fuoco di Roma ha potenziato il suo dispositivo di soccorso con almeno 5 partenze tecniche, con più di 15 vigili del fuoco operativi, dislocate nelle sedi centrali e periferiche della città. La maggior parte degli interventi è stata per alberi e rami pericolanti, infiltrazioni nei cornicioni e distacchi di intonaci in moltissimi fabbricati, danni d’acqua nei condomini ...

Fuoco in palazzina vicino Roma - un morto : 10.51 Fiamme nella notte in una palazzina di Albano Laziale, vicino Roma. Secondo quanto si appreso, all'interno di una delle abitazioni interessate dal rogo stato trovato un cadavere carbonizzato, probabilmente di un uomo. Il fatto è accaduto nella notte in via delle Mole intorno all'1.30. Sul posto, Vigili del Fuoco e Carabinieri di Castel Gandolfo e di Albano. Da chiarire le cause del rogo.

Roma : Vigili del fuoco spengono incendio su autobus Atac. Nessun passeggero ferito : Roma – Vigili del fuoco estinguono fiamme su autobus Atac Roma – Poco dopo le 13 odierne, in via Macchia Palocco 130, un autobus Atac... L'articolo Roma: Vigili del fuoco spengono incendio su autobus Atac. Nessun passeggero ferito su Roma Daily News.