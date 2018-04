romadailynews

: Roma: 3 peruviani in auto senza assicurazione. Un arresto: Nella giornata di ieri, gli… - romadailynews : Roma: 3 peruviani in auto senza assicurazione. Un arresto: Nella giornata di ieri, gli… - BaraondaRivista : IN MANETTE SEI PERSONE DI ORIGINE ROM In manette sono finite sei nomadi, di età compresa tra i 15 e i 30 anni e dom… -

(Di venerdì 13 aprile 2018) Veicolo sottoposto a sequestro– Nella giornata di ieri, gli uomini della Sottosezione Polizia Stradale di Settebagni, hanno intercettato un mezzo risultatocopertura assicurativa. Il tutto intorno alle 11.30 sul Grande Raccordo Anulare della Capitale. Poco dopo durante il controllo degli occupanti dell’, i poliziotti hanno scoperto che i tre cittadinierano tutti sottoposti a provvedimenti di varia natura da parte dell’rità giudiziaria. Il conducente, un 48enne, era sottoposto a rintraccio in attuazione di un decreto di perquisizione domiciliare. I due passeggeri entrambi di 32 anni risultavano: il primo soggetto ad obbligo di firma. Il secondo sottoposto a rintraccio in esecuzione di un ordine di custodia cautelare. Quest’ultimo sentendosi braccato ha tentato la fuga per sottrarsi all’. Gli agenti della stradale lo ...