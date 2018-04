Roma - 20enne morì a causa di una buca : in 5 rischiano il processo : Cinque persone rischiano di finire sotto processo con l'accusa di omicidio colposo in relazione alla morte di un giovane di 20 anni che nel 2012, a causa di una buca sulla strada, sbandò con il ...

Roma - schianto in tangenziale : muore 20enne : Roma , 7 feb. (AdnKronos) - Incidente mortale all'una di notte sulla tangenziale Est, vecchio tracciato, a Roma . Un ragazzo di 20 anni è morto sul colpo nello schianto di una Opel Agila, dove si trovava con altri due amici ventenni, all'altezza della stazione Tiburtina. Il giovane che era alla guida

Roma - tenta di violentare turista nel bagno di un pub del centro : 20enne rintracciato grazie a selfie : Le indagini serrate, condotte dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Trevi, diretto da Mauro Fabozzi, in collaborazione con la Questura di Viterbo, hanno portato in breve tempo all'...