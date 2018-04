Rivoluzione Mediaset | allontanato anche Giordano

“ Rivoluzione al Tg5”. Cambio epocale a Mediaset. Dimenticate “questo” telegiornale : completamente nuovo e già si sa che diverrà storia. Qualcuno ha già notato che niente è più come prima. Anche voi? : Rivoluzione al Tg5. Si tratta di un Cambio epocale della rete ammiraglia di Mediaset che non può passare inosservato. Ma che cosa riguarda questo cambiamento tanto rivoluzionario? Si tratta di un restyling grafico che riguarderà il logo della rete e Anche quello del Tg5. come si legge sul sito di Davide Maggio “Ad anticipare l’imminente rifacimento (a cui manca solo l’ufficialità) è stata la stessa azienda, che nei giorni scorsi ha messo online ...

Rivoluzione Sky - inclusi nell'abbonamento 9 canali di Mediaset Premium - : Importanti novità in arrivo per i clienti Sky. Grazie a un accordo raggiunto con Mediaset , senza costi aggiuntivi, i nostri abbonati potranno vedere 9 canali di cinema e serie TV finora disponibili ...

“Ma che modi sono?”. Isola - cambia tutto (di nuovo) e la “colpa” è tutta sua. Rivoluzione in casa Mediaset : l’ordine è arrivato dai piani alti : All’Isola cambia tutto e stavolta la Rivoluzione è sostanziale. Per conoscere l’eliminato tra Alessia Mancini, Cecilia Capriotti e Simone Barbato, infatti, dovremmo aspettare la prossima settimana quando Marcuzzi &Co accoglieranno i telespettatori di martedì. L’Isola, infatti trasloca dal lunedì al giorno successivo, probabilmente per evitare di scontrarsi con il ritorno de “Il Commissario Montalbano” su Rai 1. ...