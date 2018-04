Ritornano gli acquisti in game per Star Wars Battlefront 2

eurogamer

(Di venerdì 13 aprile 2018) Electronic Arts ha riportato gliinin2, essi arriveranno infatti la prossima settimana riporta Polygon.Con il nuovo aggiornamento atteso per il 18 aprile arriverà dunque anche la possibilità per i giocatori di acquie cristalli con soldi veri, cristalli che saranno la moneta di scambio da poter spendere per tutti gli articoli di personalizzazione del personaggio. Arriveranno nuovi look per i diversi personaggi giocabili a tema Endor per Han Solo e Leia Organa, dunque i contenuti non mancheranno di certo. I nuovi look potranno essere presi anche con i crediti in gioco, guadagnati tramite attività in-.Cosa ne pensate di questa introduzione?Read more…