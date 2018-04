Rinviata l' assemblea Pd | le minoranze | Renzi tiene in ostaggio il partito

Camere - M5S nel caos. Rinviata l'assemblea dei parlamentari : Malumore in casa 5 Stelle. La prima assemblea congiunta del MoVimento, convocata per oggi alle 13 alla Camera dei deputati, è stata Rinviata . Nelle prossime ore sarà fissata una nuova convocazione. L'...

Preoccupazione dentro M5S - Rinviata l'assemblea congiunta degli eletti in Parlamento : La prima assemblea congiunta degli eletti del Movimento 5 Stelle in Parlamento, convocata per oggi alle 13 a Montecitorio, è stata rinviata. Nelle prossime ore sarà fissata una nuova convocazione.La riunione era convocata per sancire la candidatura alla Presidenza della Camera di Roberto Fico, ma la situazione è quantomai fluida e si è scelto per un rinvio. Il centrodestra ha chiesto un incontro congiunto di tutte le ...