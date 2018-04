Rider e lavoratori del digitale - a Bologna firmata la prima carta dei diritti : firmata a Bologna la prima carta dei diritti dei lavoratori digitali (foto: Riders Union Bologna) Una paga minima adeguata, stop al cottimo, coperture assicurative, indennità meteo e trasparenza nei contratti. Sono questi i punti fondamentali della carta dei diritti dei lavoratori digitali di Bologna. Per la prima volta una città in Italia prova a fissare una serie di tutele per chi opera per conto delle piattaforme online. Riders Union Bologna, ...