“Renzo Arbore in ospedale” L’annuncio ufficiale | annullati i concerti dell’artista

(Di venerdì 13 aprile 2018) La notizia della cancellazione di tutti idi Renzoaveva fatto preoccupare i fan. Infatti era stato diramato un comunicato in cui si rendeva noto che l’artista non avrebbe fatto i suoi spettacoli, mentre alcuni sarebbero stati posticipati. Quello del 23 aprile previsto al Teatro EuropAuditorium di Bologna sarà posticipato al 5 novembre e quello dell’11 maggio al Teatro Galleria di Legnano che, invece, è stato annullato. Una notadell’ufficio stampa, infatti, ha confermato che il cantante non potrà tenere fede agli appuntamenti fissati a causa di un problema di salute che lo costringerà alla convalescenza fino alla prima settimana di giugno. Immediatamente è scattata la preoccupazione dei moltissimi ammiratori del cantautore sui social, che aspettavano novità da parte del suo entourage riguardo le sue condizioni di salute. Solo un anno fa ...