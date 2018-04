Registrazione U&D | la scelta di Nilufar e Nicolò | l' addio e il rifiuto finale

U&D - anticipazioni Registrazione 11/04 : Gemma Galgani pensa ancora a Giorgio Video : Ieri 11 aprile è stata registrata una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne. Una puntata anche questa che ha riservato un bel po’ di sorprese. Secondo le prime anticipazioni [Video]che sono apparse sul web, la puntata è iniziata con un rvm di #Gemma Galgani in cui parla della borsa che Giorgio Manetti le regalò quando stavamo insieme. La dama del Trono Over dunque non è riuscita a non parlare più di Giorgio, così come aveva giurato di ...

U&D - anticipazioni Registrazione 11/04 : Gemma Galgani pensa ancora a Giorgio : Ieri 11 aprile è stata registrata una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne. Una puntata anche questa che ha riservato un bel po’ di sorprese. Secondo le prime anticipazioni che sono apparse sul web, la puntata è iniziata con un rvm di Gemma Galgani in cui parla della borsa che Giorgio Manetti le regalò quando stavamo insieme. La dama del Trono Over dunque non è riuscita a non parlare più di Giorgio, così come aveva giurato di fare. ...

U&D - anticipazioni nuova Registrazione : due addii importanti e baci infuocati Video : Il programma pomeridiano di Maria De Filippi Uomini e Donne continua ad attrarre sempre più telespettatori. Infatti, il percorso di Sara Affi Fella e Nilufar Addati sta diventando sempre più definito scatenando così la reazione di alcuni corteggiatori. Stesso discorso vale per il tronista Nicolò Brigante, il quale la nuova registrazione di ''Uomini e Donne'' è stata abbastanza travagliata per lui. Infine, Mariano Catanzaro continua a conoscere ...

U&D - nuova Registrazione 19/03 : Nilufar bacia Giordano - una dedica speciale Video : Grandi sorprese per il pubblico di Uomini e Donne [Video] il quale assistera' a grandi colpi di scena nel corso delle puntate che verranno trasmesse durante la prossima settimana. Questo pomeriggio, infatti, si è registrata una nuova puntata del trono classico presso gli studi Elios della trasmissione condotta da Maria De Filippi. Le anticipazioni pervenute grazie alle varie fonti di gossip circolanti sul web, ci preannunciano un appuntamento ...

U&D - nuova Registrazione 19/03 : Nilufar bacia Giordano - una dedica speciale : Grandi sorprese per il pubblico di Uomini e Donne il quale assisterà a grandi colpi di scena nel corso delle puntate che verranno trasmesse durante la prossima settimana. Questo pomeriggio, infatti, si è registrata una nuova puntata del trono classico presso gli studi Elios della trasmissione condotta da Maria De Filippi. Le anticipazioni pervenute grazie alle varie fonti di gossip circolanti sul web, ci preannunciano un appuntamento ...