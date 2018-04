Real-Juventus a nervi tesi | rissa nel tunnel degli spogliatoi

Ascolti tv - il record della Champions : 11 milioni per Real Madrid – Juventus : record di Ascolti per il big-match di Champions League Real Madrid – Juventus che ha sfiorato, su Canale 5, gli 11 milioni di spettatori. Leader assoluto della prima serata con 10.925.000 e il 39.11% di share è l’evento sportivo più visto dell’anno. E Mediaset segnala che con Premium Sport raggiunge 11.526.000 spettatori. Boom anche per il post partita “Speciale Champions League” con 5.095.000 spettatori totali e il ...

Michael Oliver, chi è l'arbitro di Real Madrid-Juventus: il rosso a Buffon e le polemiche. 5 ex arbitri sull'episodio, "non l'avremmo fischiato". Fischietto minacciato sui social

Real Madrid avversario della Roma? Sorteggio, punti forti e deboli degli spagnoli in semifinale. Gli iberici sono gli avversari più temibili per i giallorossi, i campioni d'Europa in carica

MICHAEL OLIVER, chi è l'arbitro di REAL MADRID-JUVENTUS: perchè Buffon è infuriato con lui sul Rigore. Il penalty concesso ha fatto andare su tutte le furie l'estremo difensore

Real Madrid-Juventus - Pistocchi : “rigore nettissimo - parole di Agnelli inaccettabili” : Real Madrid-Juventus, non si placano le polemiche dopo la gara di ieri, eliminazione dei bianconeri e protesta per il rigore concesso ai Blancos e che ha deciso la partita. Ecco le parole del giornalista Maurizio Pistocchi: “È rigore, non capisco come si possa negare l’evidenza dei fatti – ha detto a Radio Marte – Vazquez pesa 70 chili e l’intervento di Benatia, che pesa 94 kg, è nettamente irregolare. Il difensore ...

Real Madrid-Juventus - Tacconi perde la testa : “Buffon doveva picchiare l’arbitro” : Real Madrid-Juventus, ancora tensione altissima dopo la gara di Champions League che ha portato all’eliminazione dei bianconeri. Ad accendere gli animi anche alcune dichiarazioni di Stefano Tacconi ai microfoni di ‘RMC Sport Network’: “Sapendo di smettere, avrei spaccato la faccia all’arbitro. Sarebbe stata la grande fine di una carriera stupenda. Non puoi dare un rigore così al 95′. Psicologicamente tutti ...

Real Madrid-Juventus - 3 minuti di follia : “ecco cosa ha fatto Chiellini” - accuse dalla Spagna [VIDEO] : Real Madrid-Juventus, ieri sera è andata in scena una partita incredibile valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League, beffa per la squadra di Allegri nei minuti finali e non sono mancate le polemiche, in particolar modo ultimi tre minuti caldissimi. In Spagna sta impazzando un video che illustra i 3 “lunghi” minuti che vanno dal fischio del calcio di rigore all’effettiva esecuzione dello stesso. In quei minuti sul campo è ...

Shock Real Madrid-Juventus - ecco cosa è successo nel tunnel al termine della partita : Nella giornata di ieri è andata in scena la gara di Champions League tra Real Madrid e Juventus, tensione altissima in seguito al rigore trasformato da Cristiano Ronaldo a tempo quasi scaduto. Nelle ultime ore alcune rivelazioni della stampa spagnola, che parla di una rissa sfiorata nel tunnel del Bernabeu tra i calciatori della Juventus e quelli del Real. Ad evitare che le cose precipitassero ci hanno pensato Sergio Ramos e alcuni poliziotti, ...

Real-Juventus - Pirlo : 'Il rigore ci sta - ma l'arbitro furbo evita' : 'Il rigore del Real Madrid poteva anche starci, ma l'arbitro in certe situazioni può evitare di darlo. Un arbitro un pò più furbo sorvola e manda tutti ai supplementari. Io sarei andato fuori di testa'...

Le Pagelle di Real Madrid Juventus: i voti della partita che si è giocata al Santiago Bernabeu. I migliori e i peggiori della partita di ritorno dei quarti di Champions League.

Giovanni Malagò : “Chiederò alla UEFA di mettere il Var - Juventus strepitosa col Real Madrid” : L’eliminazione della Juventus in Champions League, maturata a causa del discusso calcio di rigore concesso al Real Madrid e trasformato allo scadere da Cristiano Ronaldo, sta tenendo banco nella giornata odierna. Sull’argomento è intervenuto anche Giovanni Malagò, Presidente del Coni e della Lega Serie A, in occasione di un evento al Circolo Canottieri Napoli in onore di Carlo De Gaudio: “Posso dire che la Juventus con il Real ...