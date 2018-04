Raz Degan torna ad attaccare L’Isola dei Famosi 2018

Isola dei Famosi - Raz Degan attacca - ancora - : Non tutte le Isole sono uguali : L' Isola dei Famosi sta volgendo al termine, ma le polemiche non sembrano volersi placare. Tra cannagate, accuse di omofobia, furibonde liti, nomination inaspettate, all' Isola dei Famosi sta ...

Raz Degan Vs L'Isola dei Famosi/ "Inutile - vomito" - il modello sbotta sui social : ecco perché : L'Isola dei Famosi sempre più alla deriva e dopo il canna-gate e il corna-gate, adesso ci pensa Raz Degan a sbottare contro il reality sui social, ecco perché(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 14:46:00 GMT)

Raz Degan e il post sull'Isola dei Famosi : "Vomito - inutile - disgrazia" : Raz Degan si è arrabbiato.Il vincitore della scorsa edizione de L'Isola dei Famosi, che ha trionfato grazie alla sua asocialità e all'idiosincrasia degli altri naufraghi nei suoi riguardi, ha espresso la propria opinione per quanto riguarda la tredicesima edizione dell'Isola, attualmente in onda sulle reti Mediaset.prosegui la letturaRaz Degan e il post sull'Isola dei Famosi: "Vomito, inutile, disgrazia" pubblicato su Gossipblog.it 29 ...

Isola dei Famosi - Raz Degan su Instagram definisce il programma “vomito - inutile - disgrazia” : Raz Degan dice la sua sul programma che l’anno scorso l’ha visto trionfare, L’Isola dei Famosi. L’attore non risparmia un commento al vetriolo proprio mentre la trasmissione è in onda su Canale5 e in un post su Instagram la definisce: “Vomito, inutile, disgrazia”. Il tutto corredato dagli immancabili hashtag. Il post ottiene subito molti apprezzamenti e altrettanti commenti, alcuni critici nei confronti di ...

Isola dei Famosi - Raz Degan attacca il programma : "Inutile - vomito" : La decima puntata dell' Isola dei Famosi è stata piuttosto movimentata, tra litigi, nomination e sorprese per i naufraghi, il pubblico ne ha viste di tutti i colori. Ma proprio durante la diretta è ...

Isola dei famosi - il mistero in diretta : 'Vomito - disgrazia'. Raz Degan contro Alessia Marcuzzi - il sospetto : Un commento durissimo sull' Isola dei famos i , pubblicato durante la diretta dell'ultima puntata e poi misteriosamente rimosso. Raz Degan , ex concorrente del reality di Canale 5 nella scorsa ...

“E’ inutile - il vomito” : il durissimo attacco di Raz Degan durante l’Isola : “#vomito #inutile #disgrazia”. E’ con tre hashtag decisamente polemici che Raz Degan, ex concorrente dell'

Raz Degan attacca L’Isola dei Famosi : “Vomito - disgrazia” : L’Isola attaccata da Raz Degan su Instagram La diretta di ieri dell’Isola dei Famosi si è caratterizzata per le numerose polemiche scoppiate in Palapa, ma le cose purtroppo non sono terminate qua. Raz Degan, ex vincitore del reality di Canale 5 ha infatti scritto suo suoi social dei veri insulti nei confronti di questa edizione dell’Isola, a cui poi si è aggiunto anche un altro naufrago. L’ex marito di Paola Barale ha ...

Raz Degan attaccato da Moreno dopo le rivelazioni di Striscia : Striscia La Notizia: Moreno sbotta contro Raz Degan Qualche giorno fa una ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha rilasciato un’intervista a Striscia La Notizia, che ha fatto molto discutere i tanti telespettatori. Difatti, Giulia Calcaterra, intervistata telefonicamente da un inviato del tg satirico ideato da Antonio Ricci, ha asserito che nell’edizione del reality show vip condotto da Alessia Marcuzzi in cui ha partecipato, ...

Isola dei Famosi - Giulia Calcaterra : marijuana nel 2017/ "Si faceva di tutto per favorire Raz Degan" : Isola dei Famosi, Giulia Calcaterra lancia un pesante attacco alla produzione Magnolia che avrebbe favorito alcuni naufraghi. Dure accuse anche per Filippo Nardi.(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 20:38:00 GMT)

Striscia la Notizia - Giulia Calcaterra tuona contro l’Isola : si fumava anche lo scorso anno - favoritismi per Raz Degan : Giulia Calcaterra Arrivano pure gli arretrati. Non bastava il canna-gate all’Isola dei Famosi 2018: secondo l’ex velina Giulia Calcaterra, alcuni naufraghi avrebbero consumato marijuana anche nell’edizione 2017 del reality di Canale5 e Magnolia, quella a cui lei stessa partecipò come concorrente. La sua testimonianza è stata raccolta e trasmessa ieri sera da Striscia la Notizia. Interpellata da Valerio Staffelli, la campionessa ...

Isola - Giulia Calcaterra : marijuana anche nel 2017 - Raz Degan favorito dalla produzione : L’edizione 2018 de L’Isola dei famosi non sarebbe la prima a vedere alcuni concorrenti fare uso di marijuana. Se per la corrente stagione ci ha pensato Eva Henger a sollevare il caso, Giulia Calcaterra, protagonista del reality nel 2017, ha dichiarato che anche l’anno scorso alcuni membri del cast avrebbero fumato canne. La campionessa di ginnastica ed ex Velina lo ha fatto presente nel corso di un servizio trasmesso da ...

Isola dei Famosi - Raz Degan favorito dalla produzione? Le accuse choc a Striscia : Nuova clamorosa indiscrezione di Striscia la notizia su L’Isola dei Famosi. Questa volta il tg satirico non ha preso in esame l’ultima discussa edizione e la questione cannagate. Valerio Staffelli ha raggiunto in videochiamata Giulia Calcaterra per comprendere i meccanismi del reality show della Magnolia nella passata stagione. L’ex velina fu eliminata a metà del percorso e finì alla ribalta per un presunto flirt (poi smentito) con Simone Susina ...

Striscia la Notizia vs Isola dei Famosi/ Giulia Calcaterra : “Raz Degan? Pilotato. Droga anche l'anno scorso” : Striscia la Notizia contro Isola dei Famosi: nuove rivelazioni, Giulia Calcaterra accusa gli autori di aver pilotato tutto in favore di Raz Degan. Riflettori accesi sul canna-gate.(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 20:40:00 GMT)