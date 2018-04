Ragusa | maltempo nel weekend | attivato presidio Protezione Civile

Maltempo a Ragusa a Siracusa : danni per tromba d'aria : La forte ondata di Maltempo stamattina ha provocato danni in provincia di Ragusa e Siracusa . tromba d'aria tra Pachino e Marzamemi.

Maltempo - tromba d'aria a Marina di Ragusa : Alcune serre sono state danneggiate da un tromba d'aria che si è abbattuta stamattina in contrada Gaddimeli a Marina di Ragusa .

Maltempo Sicilia : forte grandinata e danni nel Ragusa no : Una violenta grandinata seguita da pioggia battente sul tratto costiero del Ragusano tra Pozzallo e Maganuco-Marina di Modica, ha reso necessario l’intervento delle squadre dei vigili del fuoco di Ragusa. Scantinati e garage allagati, ma anche due interventi a persone rimaste intrappolate nelle autovetture, fortunatamente risolti senza conseguenze. L’amministrazione comunale di Modica attraverso l’assessore Pietro Lorefice ...

Maltempo - allerta meteo da Ragusa a Messina : La Protezione Civile della Sicilia annuncia un' allerta gialla e arancione per le prossime 24/30 ore. Temporali da Ragusa a Messina . Neve a 900 metri.

Maltempo Sicilia : stato d’emergenza per Ragusa e Marineo - proroga di ulteriori 6 mesi : Il Consiglio dei ministri ha deliberato una proroga di ulteriori 6 mesi dello stato di emergenza per il territorio della provincia di Ragusa e del comune di Marineo in provincia di Palermo: la decisione è stata pubblicata nell’ultima Gazzetta ufficiale. Lo stato di emergenza si riferisce agli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito i due territori nel periodo dal 21 al 23 gennaio 2017. L'articolo Maltempo Sicilia: stato ...