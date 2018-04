Radio Rai Dab+ | stanziati investimenti importanti | in arrivo nuovi canali

Sebastian Vettel - la paura nascosta in Bahrain : 'In Radio ho mentito al box Ferrari' : 'Credo di aver detto in radio a 10 giri dalla fine che tutto era sotto controllo, ma ho mentito'. Sebastian Vettel , dopo il trionfo in Bahrain , il secondo su due gare del Mondiale di F1 , può ...

La Radio si ascolta solo nell'autoRadio. E chi l'ascolta predilige i canali Rai - : ... la dicono lunga sulla scarsa capacità del mezzo radiofonico di sfondare nel nuovo mondo digital e dei giovani , nonostante i notevoli investimenti per lanciare canali radio in streaming e radio ...

GP Australia - Team Radio Ferrari - Kimi Raikkonen : 'Non fottetemi' : Il Mondiale di Formula 1 si è aperto domenica con la doppietta sul podio della Ferrari , primo Vettel e terzo Raikkonen, tra loro si è infilato il campione del mondo uscente della Mercedes Lewis Hamilton, , ma il GP di Melbourne continua far parlare di sè anche tre giorni dopo per i Team Radio , diffusi attraverso i propri canali social da Liberty Media. In ...

Rai - tutta la Formula Uno e la MotoGp in diretta su Radio1 : La Rai non trasmette più da questa stagione alcuna gara di Formula Uno, ma tutti i Gran Premi delle due e delle quattro ruote saranno in onda su RadioRai L'articolo Rai, tutta la Formula Uno e la MotoGp in diretta su Radio1 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Fabrizio Frizzi - camera ardente alla Rai di viale Mazzini. Tanta gente in coda 'Uno di noi' - TV/Radio - Spettacoli : L'eco del cordoglio che si è amplificata sui social network e tra la gente per la notizia della morte di Fabrizio Frizzi, si materializza oggi nell'omaggio alla camera ardente. È la sede Rai di viale ...

L'addio a Fabrizio Frizzi : camera ardente nella sede Rai di viale Mazzini - TV/Radio - Spettacoli : L'eco del cordoglio che si è amplificata sui social network e tra la gente per la notizia della morte di Fabrizio Frizzi, si materializza oggi nell'omaggio alla camera ardente. È la sede Rai di viale ...

Addio a Fabrizio Frizzi - il ricordo di amici e colleghi. Rai 'Se ne va un pezzo di noi' - TV/Radio - Spettacoli : 'Con Fabrizio se ne va un pezzo di noi, della nostra storia, del nostro quotidiano' così la Rai commenta la notizia della morte di Fabrizio Frizzi . 'Non scompare solo un grande artista e uomo di ...

The Voice of Italy 2018 - da giovedì 22 marzo alle 21 : 20 su Rai 2 e Radio 2 : Dal 22 marzo parte The Voice of Italy 2018 condotto da Costantino della Gherardesca e con la partecipazione del veterano J-Ax e dei coach esordienti Al Bano, Francesco Renga e Cristina Scabbia.

Alda Merini : per il giorno della nascita della poetessa in Radio il brano ” Il Pifferaio di Hamelin” : Dal 21 marzo, primo giorno di primavera, giorno in cui nacque Alda Merini LEGGI L’INTERVISTA ESCLUSIVA ALLA FIGLIA DI Alda Merini EMANUELA CARNITI e Giornata Mondiale della Poesia, in radio Il Pifferaio di Hamelin, su testo inedito della poetessa, il brano è composto, arrangiato e interpretato da Giovanni NUTI, con Fabio CONCATO che vede anche la partecipazione di Lucia BOSE’. Il brano è contenuto in ACCAREZZAMI MUSICA – IL ...

Rai Play Radio : Aldo Moro di Corrado Guerzoni disponibile sulla piattaforma streaming : Aldo Moro di Corrado Guerzoni andato in onda DAL 24 MARZO AL 18 APRILE 2008 – regia di Angela Zamparelli arriva nella piattaforma in streaming di Rai Play Radio. Nelle venti puntate di “Alle otto della sera” Corrado Guerzoni ci parla di Aldo Moro, raccontandone la biografia di studioso, di esponente del mondo cattolico e di politico Guerzoni ha seguito per quasi 19 anni l’On. Moro nei suoi incarichi di partito e di governo rispettivamente ...

Alessio Vannoni in Radio dal 16 Febbraio con il singolo Dentro ogni lacrima : ALL MUSIC NEWS Alessio Vannoni in radio dal 16 Febbraio con il singolo Dentro ogni lacrima Da Venerdì 16 Febbraio nelle radio italiane il nuovo singolo di Alessio Vannoni “Dentro ogni lacrima”(di Verona Ilaria, Cocco Giovanni, Vannoni Alessio). La canzone è un insieme di emozioni e realtà che tutte le persone identificano in maniera diversa nel proprio interiore emotivo, un inno a superare le quotidiane difficolà della vita con la ...

Rai - terrore a viale Mazzini Tutti temono lo spoil system E Fiorello lancia l'allarme in Radio : Cinque Stelle e Lega hanno vinto le elezioni e chiaramente il carrozzone pubblico si interroga pensoso e preoccupato. Ai bar di viale Mazzini, in via Teulada e Saxa Rubra è tutto un auto - inquisirsi di funzionari più o meno alti che ripercorrono gli ultimi anni: “ma non è che quella volta che ho criticato la Raggi per le buche c’era qualcuno dietro di me che ha sentito?” e un brivido freddo corre per le inquartate spalle burocratiche. “E mo’ se ...

Il cioccolato di Modica protagonista su Radio1 Rai : Ancora una volta il cioccolato di Modica è stato protagonista a livello nazionale sui media. Ospite di Radio1 Rai è stato Nino Scivoletto

Laureus World Sports Awards il 27 febbraio su Sky Sport 24 HD e Rai Radio2 - le nomination : ... *** Local Caption *** Charlene; Princess of Monaco Gli appuntamenti radio-tv iniziano alle ore 19, con la cerimonia di premiazione trasmessa in diretta di Sky Sport 24HD e in streaming sul sito ...