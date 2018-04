Race for the cure | anche Calenda in campo | Mia moglie ha appena finito le cure

Tumori al seno - anche Calenda in campo con 'Race for the cure' : "Mia moglie ha appena finito le cure" : Il ministro dello Sviluppo e Violante Guidotti testimonial all'iniziativa di quest'anno: "La prevenzione fa la differenza e Il ruolo delle famiglie e dei...

Il cinema di Francesca Archibugi contro i tumori al seno a fianco di 'Race for the cure' : Alla presentazione dello spot per la manifestazione di quest'anno anche il ministro Carlo Calenda: "Mia moglie Violante ne è appena uscita. La prevenzione fa...

La trasformazione di GRace - nata prematura a 23 settimane : In tre mesi, la piccola Grace si è trasformata completamente. nata prematura, alla 23a settimana di gestazione, il giorno del parto pesava solo un chilo. È stata la mamma, Mary Parkins, a documentare – con post e foto su Instagram – la sua crescita progressiva e i miglioramenti del suo stato di salute. Oggi, che la sua bimba pesa ben cinque chili, ha scritto: «Buon complimese, piccola! Non posso credere quanto tu sia cresciuta in così poco ...

Formula 1 - la pagliacciata dello sprint Race in qualifica : cosa cambia : Dopo aver censurato le grid girls, dopo il nuovo logo e la sigla hollywoodiana, gli americani di Liberty Media vogliono mettere le mani nella carne della Formula 1 , cambiando tempi e unità narrative ...

Volvo Ocean Race - vento forte : velista cade in mare - le speranze di ritrovarlo sono “in diminuzione” : A causa di condizioni meteo avverse caratterizzate da vento forte, nell’ambito della Volvo Ocean Race, John Fisher (47 anni, del team Sun Hung Kai/Scallywag) è caduto fuori bordo lunedì a circa 1400 miglia nautiche a ovest di Capo Horn. Le speranze l’uomo sono “in diminuzione“, hanno spiegato gli organizzatori sottolineando che Fisher indossava l’equipaggiamento di sopravvivenza appropriato in quel ...