ilfattoquotidiano

: Quaranta anni dalla Legge Basaglia, cosa è cambiato per psichiatri e luoghi di cura - pissicologo : Quaranta anni dalla Legge Basaglia, cosa è cambiato per psichiatri e luoghi di cura - iltucos : @RepubblicaTv @repubblica Sono passati quaranta anni ne passeranno altri quaranta.chi doveva dire é andato per caus… - AleSalvi12 : RT @JohannesBuckler: Quaranta anni prima la carriera politica era riservata quasi esclusivamente ai danarosi, alle persone cioè che potevan… -

(Di venerdì 13 aprile 2018) Avviso agli internauti: ciò che segue è destinato ad addetti ai lavori del microcosmo “psy” prevalentemente campani, a curiosi inguaribili, a vittime della coazione a conoscere e a qualche fascinato dalle dinamiche socio-politico-sanitarie del nostro Paese. Tutti gli altri, prima di annoiarsi, è bene che si rivolgano ad altre rubriche (tra Di Maio-Salvini e Ferragni-Fedez c’è l’imbarazzo della scelta sui blog de ilfattoquotidiano.it, e altrove). Sei rimasto, peggio per te. Avviso per te che leggi e non appartieni agli addetti ai lavori: ciò di cui si scrive attiene alle psicosi, i disturbici più gravi e minoritari, e non è in alcun modo esportabile a fattispecie più comuni e più diffuse (ad es. depressione, attacchi di panico, etc.). La riflessione di oggi trae origine dai seguenti elementi: 1. Il solito nuovo splendido articolo del collega G. Di Petta su un blog ...