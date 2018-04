Psg | nel 2017 conti in rosso | bilancio in perdita per 18 milioni

Psg - 5 record da battere nel finale di stagione in Ligue 1 : Il Psg anche quest'anno ha fallito l'obiettivo Champions. Nonostante una campagna estiva faraonica, la proprietà qatariota non è riuscita ad arrivare fino in fondo nella competizione europea più ...

Scudetto possibile per tre nel fine settimana : City - Bayern e Psg : Il fine settimana a cavallo tra i quarti delle coppe è caratterizzato anche dai derby: in primo luogo City-United e Real-Atletico, fra gli spettacoli più ghiotti della stagione. Ma sono in programma ...

Psg - libro shock : 'Sarkozy coinvolto nell'affare Neymar' : nell'affare era stato così chiamato in causa anche Sarkozy, tifoso del club, affinché spingesse il Ministero dello Sport a non dare troppo conto ai soldi provenienti dal Qatar per il trasferimento ...

Napoli - Sarri nel mirino del Psg. Piace il suo calcio spettacolo : Sono in drastico calo le quotazioni di Luis Enrique. Stabili quelle di Allegri. Sempre marginali quelle di Pochettino. Quasi nulle quelle di Mancini, Conti e Ancelotti. Ma alla borsa del totonomi per ...

Psg : ex Ds Palermo Cattani nello staff del mercato : La squadra mercato del Paris Saint Germain si arricchisce dell’esperienza di un dirigente italiano. Secondo “L’Equipe”, l’ex direttore sportivo del Palermo, Luca Cattani, e’ da qualche settimana nello staff di Joao Luis Afonso, braccio destro del ds Antero Henrique. Per Cattani non e’ la prima esperienza all’estero: lo scorso anno ha lavorato per qualche mese al Chelsea di Antonio Conte. L'articolo ...

Calciomercato : Cavani nel mirino dell’Inter - l’ex napoletano “soffocato” dalle stelle del Psg : La mancata qualificazione al turno successivo in Champions non ha fatto altro che creare un fuggi fuggi dal Psg. Già giorni fa Neymar, come abbiamo scritto su CalcioWeb, avrebbe espresso il desiderio di cambiare aria. Al forte attaccante brasiliano si potrebbe unire l’ex napoletano Cavani, il quale, a 31 anni, spera in una nuova grande occasione per alzare la Coppa “dalle grandi orecchie”. Oltretutto l’attaccante si sente ...

LIVE Psg-Real Madrid - DIRETTA Champions League 2018 : 0-0 grande equilibrio nelle prime battute : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Psg-Real Madrid, match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2018 . grande sfida del Parco dei Principi di Parigi dove i padroni di casa ...

Neymar si opera/ Psg ammette : "sotto i ferri nel weekend" : Mistero Neymar, si deve operare? Il Real si allontana: l’asso del PSG pronto a finire sotto i ferri in vista del Mondiale. Secondo alcune indiscrezioni, il brasiliano si opererà(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 22:18:00 GMT)

Psg : Neymar sarà operato nel fine settimana in Brasile : Il comunicato del club parigino: la decisione dopo un rapporto congiunto con la naziionale brasiliana, in accordo con il giocatore

Champions League 2018/ Grande attesa per Real Madrid-Psg : attenzione a Momo Salah nell'altro match di giornata : Champions League 2018, Grande attesa per la sfida del Santiago Bernabeu di stasera quando il Paris Saint German andrà in casa del Real Madrid. L'altra sfida invece è Porto-Liverpool.(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 19:22:00 GMT)

Quote Real Madrid-Psg : Blancos favoriti in casa - francesi avanti nel passaggio ai quarti : Quote Real Madrid PSG, è tutto pronto per una delle sfide più affascinanti di questi ottavi di finale. I bookmaker puntano sugli spagnoli, ma occhio ai parigini per i quarti. L'articolo Quote Real Madrid-PSG: Blancos favoriti in casa, francesi avanti nel passaggio ai quarti è stato Realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Real Madrid - pesante assenza nella sfida con il Psg : la Uefa rigetta il ricorso dei ‘Blancos’ : Le gare di andata degli ottavi di Champions League si avvicinano. Grande attesa per il big match tra Real Madrid e Paris Saint-Germain, una parata di stelle che promette spettacolo. I ‘Blancos’ dovranno però fare i conti con l’assenza di Daniel Carvajal. L’Uefa infatti ha rigettato il ricorso presentato dal Real Madrid e confermato la squalifica di due giornate per il laterale delle Merengues, reo di aver preso ...

Ronaldo : 'Mi sarebbe piaciuto giocare nel Psg' : L'ex attaccante brasiliano di Inter, Milan, Barcellona e Real Madrid, il Fenomeno Ronaldo ha dichiarato in un'intervista a SFR Sport : 'Parigi è una bellissima città. Mi sarebbe piaciuto giocare nel PSG, ma non c'è mai stata l'occasione'.