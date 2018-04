Proxima b | così si è spento il sogno di un’altra Terra potenzialmente abitabile

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 aprile 2018) Due anni fa l’annuncio: “Scoperta”. Ma per chi sperava di trovare prove di vita al di fuori del nostro pianeta, la mega-eruzione che si è verificata nel marzo 2016 suCentauri, la stella più vicina a noi al di fuori del sistema solare, è stata certamente una battuta d’arresto. L’esplosione ha sconvoltob, il pianeta che ruota attorno aCentauri, rendendo praticamente impossibile la sopravvivenza di eventuali forme di vita, ipotesi che gli studiosi ritenevano plausibile, vista la presenza di acqua liquida. La notizia dell’eruzione è in uno studio apparso recentemente online e intitolato “The First Naked-Eye Superflare Detected fromCentauri”, frutto del lavoro di un gruppo di Università internazionali e del Goddard Space Flight Center della Nasa.Centauri fa parte del sistema di ...