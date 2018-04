Processo Lorys | la difesa di Veronica Panarello insiste con una nuova perizia psichiatrica

fanpage

: Nuova udienza del processo d’appello contro #VeronicaPanarello. Il PM ha chiesto la conferma della condanna di prim… - vitaindiretta : Nuova udienza del processo d’appello contro #VeronicaPanarello. Il PM ha chiesto la conferma della condanna di prim… - ClarabellaBest : RT @vitaindiretta: Nuova udienza del processo d’appello contro #VeronicaPanarello. Il PM ha chiesto la conferma della condanna di primo gra… -

(Di venerdì 13 aprile 2018) Davanti alla Corte d’assise d’appello di Catania va avanti il, condannata a 30 anni di reclusione in primo grado per l’omicidio del figlioletto di 8 anniStival e per l’occultamento del cadavere. L’accusa ha già chiesto la conferma della condanna.