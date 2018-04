Processo Cagnoni Carla Baroncelli e le donne | dalla parte di Giulia | è femminicidio

Matteo Cagnoni al Processo : uno show e una risposta per tutto Video : La gente che aspettava dalle sette del mattino di poter entrare e assistere al processo di #Matteo Cagnoni il 24 marzo scorso, suggeriva quella che al botteghino attende l'inizio dello spettacolo ed il suo turno per varcare la porta d'ingresso. Tutti o quasi con il cellulare tra le mani per scattare immagini ed immortalare quel 'momento epocale': la presenza ad un evento mediatico ad alta risonanza. L'uomo è accusato di aver ucciso la ...

Matteo Cagnoni al Processo : uno show e una risposta per tutto : La gente che aspettava dalle sette del mattino di poter entrare e assistere al processo di Matteo Cagnoni il 24 marzo scorso, suggeriva quella che al botteghino attende l'inizio dello spettacolo ed il suo turno per varcare la porta d'ingresso. Tutti o quasi con il cellulare tra le mani per scattare immagini ed immortalare quel 'momento epocale': la presenza ad un evento mediatico ad alta risonanza. L'uomo è accusato di aver ucciso la ...

Processo Cagnoni : la famiglia dell'imputato si sottrae all'offensiva della pubblica accusa : No, non so, non ricordo: poche parole per negare in alcuni casi l'evidenza dei fatti o per evitare, in altri, di rispondere a domande scomode. Si potrebbe sintetizzare così la cronaca della dodicesima udienza , venerdì 2 febbraio, del Processo al dermatologo ravennate Matteo Cagnoni accusato di avere ucciso la moglie Giulia Ballestri, che si è svolta ieri nell'aula della ...

