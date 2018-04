Problemi audio su Samsung Galaxy S9 e S9 Plus sia con cuffie che per altoparlanti?

Problemi di audio basso per Samsung Galaxy S9 - S8 e Note 8 : alcuni rimedi : Ci sono anche top di gamma come i vari Samsung Galaxy S9, S8 e Note 8 tra quelli che di tanto in tanto fanno emergere alcune problematiche di natura software o hardware. Al secondo caso appartiene la questione che intendo affrontare con voi oggi, visto che più di un utente di recente ha lamentato Problemi di audio basso durante le chiamate, sia sul fronte dello speaker, sia con il microfono alla luce dei riscontri ottenuti dai propri contatti ...

Problemi WhatsApp su Nexus 5X e 6P : ascolto messaggi audio difficoltoso : Avete notato anche voi Problemi WhatsApp su Nexus 5X e 6P nell'ascolto dei messaggi audio? State tranquilli che non siete assolutamente i soli, siete purtroppo in buona compagnia. Trattasi di un disturbo abbastanza diffuso, che riguarda i primi esemplari citati a partire dall'aggiornamento ad Android 8.1 Oreo (fin dalle primissime developer preview, ed adesso anche nella versione stabile), ed i secondi dalla diffusione delle ultime patch di ...

Presto un aggiornamento per Asus ZenFone 3 : Problemi audio verso la soluzione il 26 febbraio : Dovrebbe arrivare prima del previsto un nuovo aggiornamento dedicato agli utenti che si ritrovano con un Asus ZenFone 3 portato ad Android Oreo. A distanza di qualche giorno dal mio ultimo report sull'argomento, poco dopo aver interpellato la divisione italiana via chat, tocca tornare nuovamente sulla questione generata dai problemi audio con la registrazione video. Per chi non lo sapesse, moltissime unità in circolazione mettono in risalto ...

Sempre più diffusi i Problemi audio per Asus ZenFone 3 registrando video : replica ufficiale : Sembra essere Sempre più diffuso un problema per gli Asus ZenFone 3 dopo il rilascio dell'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo. Negli ultimi giorni sono aumentate a dismisura le segnalazioni di chi parla di audio basso per le registrazioni video, al punto da indurmi a contattare l'assistenza per provare a saperne di più. Ci sarà a breve una patch correttiva? Vediamo ad oggi qual è la presa di posizione di Asus Italia. Nei giorni ...

Soluzione temporanea ai Problemi di audio per Asus ZenFone 3 : come migliorare i video : Ha sollevato un polverone la notizia che ho condiviso con voi nella giornata di ieri per quanto riguarda l'Asus ZenFone 3, in merito ad un problema che solo all'apparenza si può considerare isolato e di "seconda fascia" in seguito al rilascio dell'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo. Il bug relativo all'audio basso riscontrato dopo aver registrato un video, infatti, è reale e da quello che ho potuto notare ieri pomeriggio è molto ...

Nuovi Problemi per l’Asus ZenFone 3 con la fotocamera : audio video KO - la situazione : Ci sono svariate segnalazioni in questi giorni da parte degli utenti che hanno avuto modo di scaricare l'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo a bordo del proprio Asus ZenFone 3. Come ormai noto a tutti, purtroppo il pacchetto software non ha risolto i problemi di messa a fuoco della fotocamera, al punto che nei giorni scorsi ho condiviso con voi un piano dei costi per chi è escluso dal discorso della garanzia e ha deciso di muoversi ...

Tre cose da sapere sui Problemi Huawei P10 Lite riguardanti audio e vivavoce : Ci sono diversi aspetti da prendere in esame per quanto riguarda alcune anomalie che sono state registrate in queste settimane con Huawei P10 Lite. Lo smartphone Android risulta essere estremamente diffuso qui in Italia e come potrete immaginare il successo ottenuto lo espone anche ad un numero superiore di segnalazioni, in riferimento a criticità e problemi più o meno seri che si spera possano essere affrontanti tempestivamente. Dopo avervi ...

Problemi segnale diretta Rai 1 Sanremo 2018 : non solo con la Pausini video oscurato e zero audio - unica soluzione : Un gran peccato che ci siano Problemi di diretta Rai 1 durante l'ultima serata del Festival di Sanremo 2018 del 10 febbraio. La mancanza di segnale video e audio si è palesata per la prima volta intorno alle 21:40, a dire la verità momento clou dellp shpw con l'arrivo sul palco dell'Ariston della Pausini ma in realtà anche al momento di questa pubblicazione le anomalie non mancano, seppur un po' più contenute. Quale soluzione per non perdersi ...

Antonio Ricci : 'Claudio Baglioni ha Problemi di impotenza' Video : #Antonio Ricci è nato nel 1950 e fin dall'inizio della sua carriera è un autore televisivo. Ha lavorato sia con la Rai che con Mediaset, creando varieta' come Fantastico, Drive In, L'Araba Fenice, Paperissima e Striscia la notizia. Nel 1998, all'apice del suo successo televisivo, ha scritto un libro chiamato 'Striscia la tivù' nel quale ha utilizzato parole molto dure nei confronti di Claudio #Baglioni. Striscia la tivù Dal libro edito da ...

“La faccenda è seria”. Sanremo - voci ‘pesanti’ sul forfait di Laura Pausini. Si è parlato di salute - Problemi alla gola. Ma le notizie che ‘rimbalzano’ sono di tutt’altro tipo (e imbarazzano anche Claudio Baglioni) : Boom di ascolti per l’esordio del Sanremo firmato Claudio Baglioni: la prima serata del festival, che vedeva Fiorello tra gli ospiti, è stata seguita in media da 11.603.000 telespettatori con il 52,1% di share.Un risultato di quasi due punti più alto di quello ottenuto lo scorso anno dalla prima serata del terzo festival di Carlo Conti, che registrò in media 11.374.000 telespettatori e il 50,37% di share.Per trovare un risultato ...