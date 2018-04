Probabili Formazioni Milan-Napoli Serie A 15-4-2018

lanotiziasportiva

(Di venerdì 13 aprile 2018) Ledi, 32^ GiornataA 15 Aprile, ore 15: out Bonucci e Romagnoli, duello in attacco. Maggio sostituisce Mario Rui. Unparso opaco nelle ultime uscite sfiderà Domenica il: partita che si preannuncia interessante. Con Bonucci squalificato e Romagnoli infortunato, Gattuso si affiderà alla coppia ex Villarreal Musacchio-Zapata. Ancora non sono stati sciolti i dubbi in attacco: Kalinic, come confermato dal gol al Sassuolo, pare in forma ma Cutrone ed Andrè Silva scalpitano per una maglia da titolare. Sarri dovrà sostituire Mario Rui, squalificato, e con ognità lo farà con Maggio. Ultimissime: Cutrone, Andrè Silva o Kalinic? Solito 4-3-3 per Gennaro Gattuso con Donarumma a difendere i pali, Calabria a destra, Musacchio-Zapata in mezzo e Ricardo Rodriguez a sinistra. In mezzo al campo spazio a Bonaventura, Kessie e ...