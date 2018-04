Probabili formazioni Atalanta Inter | assenze a centrocampo Diretta tv | orario | ultime

Probabili formazioni Atletico Madrid – Levante - 32^ Giornata Liga 15-4-18 : Al Wanda Metropolitano, l’Atletico Madrid, reduce dalla partita in Europa League, ospiterà il Levante, sempre più vicino alla salvezza. I Colchoneros sono usciti sconfitti dalla trasferta di Lisbona per 1-0 ma, per effetto del risultato positivo dell’andata, sono approdati in semifinale. Gli uomini di Simeone però hanno ancora l’obiettivo di credere nella Liga, magari approfittando di un possibile crollo psicologico del ...

Probabili formazioni Schalke 04 – Borussia Dortmund - 29^ Giornata Serie A 15-4-18 : La 29^ Giornata della Bundesliga avrà come incontro di cartello la gara tra Schalke 04 e Borussia Dortmund, sfida tradizionalmente chiamata il Revierderby. La partita avrà luogo nella Veltis-Arena di Gelsenkirchen domenica 15 Aprile alle 15.30, in uno dei posticipi di questo turno. A 5 giornate dalla fine, con la Bundesliga già conquistata dal Bayern Monaco, il resto degli obiettivi, tra lotta Champions e salvezza, è ancora tutto da ...

Probabili formazioni Belenenses-Sporting Primeira Liga 15-04-2018 : Le Probabili Formazioni di CF Belenenses-Sporting CP, 30^ Giornata Primeira Liga, ore 21:15. Dost non è al meglio ma dovrebbe recuperare, ritorna Piccini nella difesa di Jesus. Riuscirà lo Sporting CP a ritornare in corsa per il titolo? Staremo a vedere, per il momento la bagarre è riservata soltanto a Benfica e Porto, ma in caso di passo falso di almeno una delle due ecco che gli uomini di Jorge Jesus potrebbero ritornare prepotentemente ...

Probabili formazioni Benfica-Porto Primeira Liga 15-04-2018 : Le Probabili Formazioni di Benfica-Porto, 30^ Giornata Primeira Liga, ore 15:00. Sfida che vale un titolo, Aboubakar sfida Jimenez. E’ la sfida delle sfide nel campionato portoghese, il grande classico della Primeira Liga che, quest’anno, ha un ulteriore valore: quello del titolo. Già, perchè il Benfica due settimane fa ha compiuto il fatidico sorpasso in classifica proprio ai danni del Porto, soffiandogli il primato momentaneo ...

Probabili formazioni / Atalanta Inter : il dubbio Caldara. Diretta tv - orario - ultime notizie live (Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Atalanta Inter: Diretta tv, orario e le ultime notizie sugli 11 attesi in campo a Bergamo per la Serie A. Squalificati Petagna e Brozovic.(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 10:46:00 GMT)

Probabili formazioni Lazio – Roma - 32^ Giornata Serie A 15-4-18 : La Giornata numero 32 del massimo campionato, offrirà domenica sera il derby capitolino tra Lazio e Roma, una sfida che, oltre a nascondere una grande rivalità e tradizione, sarà decisiva per la zona Europa. Inoltre, le 2 squadre della capitale, vengono da una settimana completamente diversa, viste gli esiti delle partite nelle competizioni europee. I biancocelesti sono usciti clamorosamente dall’Europa League, facendosi rimontare ...

Milan Torino Primavera/ Streaming video e diretta tv : Probabili formazioni - quote - orario e risultato live : diretta Milan Torino Primavera, info Streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Finale di ritorno della Coppa Italia, all'andata i granata hanno vinto 2-0(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 10:30:00 GMT)

Probabili formazioni Juventus-Sampdoria Serie A 15-04-2018 : Le Probabili Formazioni di Juventus-Sampdoria, 33^ giornata di Serie A, 15-4-2018, ore 18:00. Dybala e Cuadrado nel tridente, gioca Marchisio? Per Giampaolo è allarme in difesa. Dopo l’eliminazione dalla Champions League con qualche polemica, la Juventus si rituffa nel campionato: domenica, nel tardo pomeriggio, affronterà tra le mura amiche dell’Allianz Stadium la Sampdoria di Marco Giampaolo in una gara valida come primo dei ...

Probabili formazioni Barcellona-Valencia Liga - 14-04-2018 : Le Probabili Formazioni di Barcellona-Valencia, 32^giornata Liga 2017/2018, ore 16.15. Valverde sotto esame, Marcelino conferma i suoi 11 titolari. Dopo la disfatta in Champions dell’Olimpico contro la Roma, il Barcellona sente di avere l’obbligo nei confronti dei propri tifosi di portare a casa gli altri due trofei disponibili: la Copa del Rey del 21 aprile contro il Siviglia e il campionato, dove la strada è già ampiamente ...

Parma Cittadella/ Streaming video e diretta tv : Probabili formazioni - quote - orario e risultato live : diretta Parma Cittadella: info Streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Emiliani sempre più lanciati nella rincorsa verso la Serie A diretta(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 10:00:00 GMT)

Probabili formazioni Villareal-Siviglia Liga 14-04-2018 : Le Probabili Formazioni di Siviglia-Villareal, 32^ Giornata Liga 2017/2018, ore 13.00. Dubbio Kjaer per Montella, il Villareal deve rinunciare ad Alvaro Gonzalez. Il calendario questa settimana propone un’interessantissima e fondamentale sfida per quanto riguarda la lotta per i posti in Europa League tra due delle deluse dell’ultimo week-end: al Ramon Sanchez Pizjuan, il Siviglia cercherà di rimediare alla pesante sconfitta ...

Probabili formazioni Milan-Napoli Serie A 15-4-2018 : Le Probabili Formazioni di Milan-Napoli, 32^ Giornata Serie A 15 Aprile 2018, ore 15: out Bonucci e Romagnoli, duello in attacco. Maggio sostituisce Mario Rui. Un Milan parso opaco nelle ultime uscite sfiderà Domenica il Napoli: partita che si preannuncia interessante. Con Bonucci squalificato e Romagnoli infortunato, Gattuso si affiderà alla coppia ex Villarreal Musacchio-Zapata. Ancora non sono stati sciolti i dubbi in attacco: Kalinic, come ...

Foggia Ascoli/ Streaming video e diretta tv : Probabili formazioni - quote - orario e risultato live : diretta Foggia Ascoli: info Streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. I rossoneri devono migliorare in casa, marchigiani a caccia della salvezza(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 09:04:00 GMT)

Le Probabili formazioni di Serie A della 32giornata : MILAN-NAPOLI, domenica ore 15 , SKY SPORT 1 HD, Milan, difesa nuova. Attacco con Silva? Solito 'problema' per Gattuso che deve decidere la punta centrale. Per il resto sarà una formazione inedita ma ...