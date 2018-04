Premier League | no al Var dal 2018-2019 | le motivazioni

Probabili Formazioni Newcastle United-Arsenal - Premier League 15-04-2018 : Le Probabili Formazioni di Newcastle United-Arsenal, Premier League 2017/2018, Ore 14.30: Formazione titolare per i Magpies; Mkhitaryan ancora out nei Gunners. La domenica di Premier League, valevole per la 34^giornata, si apre con la sfida di St James’ Park tra i padroni di casa del Newcastle United e l’Arsenal. Magpies che vengono da una vittoria importantissima ottenuta in trasferta nell’ultima giornata in casa del ...

Premier League - niente Var il prossimo anno : avanti con i test : ... 'in particolare per quanto riguarda la comunicazione all'interno dello stadio e nei confronti di coloro che seguono le partite a casa e in tutto il mondo'. Sempre per la stagione 2018/19 la Premier ...

Inghilterra - che errore : la Premier League dice no al Var : In Italia ha portato allo svolta, in Inghilterra si è deciso di non andare avanti, incredibile no al Var da parte della Premier League, la decisione è stata quella di non utilizzare la tecnologia per la prossima stagione. Lo hanno annunciato i vertici della Lega: “I test effettuati sono stati controversi”. Negli ultimi giorni si è parlato molto di Var, soprattutto in seguito alla partita di Champions League tra Real Madrid e Juventus ...

Premier League - stop allo snus : vietata la nuova droga del calcio britannico : snus fuorilegge, nonostante in molti ne abbiano fatto uso nel mondo del calcio britannico. Perché il suo divieto, parola del procuratore Saugmandsgaard Oe: "Evita la creazione di una nuova fonte di ...

Niente Var in Premier League : nel 2018/19 continueranno i test : I club della Premier League oggi hanno deciso di continuare i test del Video Assistant Referees (VAR) per tutta la stagione 2018/19 L'articolo Niente Var in Premier League: nel 2018/19 continueranno i test è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Fifa 18 POTM : Mohamed Salah è il giocatore del mese di marzo della Premier League! : EA Sports e la Premier League hanno appena annunciato che il vincitore del premio “Player of the Month” del mese di marzo, come miglior giocatore del campionato inglese, è l’attaccante del Liverpool Mohamed Salah che ha battuto la concorrenza di David Silva, Romelu Lukaku, Heung Min Son, Chris Wood e Cenk Tosun Offerta! Far Cry […] L'articolo Fifa 18 POTM: Mohamed Salah è il giocatore del mese di marzo della Premier League! proviene da I ...

Niente Juve - un obiettivo per la difesa vuole la Premier League : Niente Juventus per Layvin Kurzawa : il terzino del Psg , secondo SFR Sport , vuole giocare in Premier League e il Chelsea è uno dei club più interessati.

Probabili Formazioni Tottenham-Manchester City - Premier League 14-04-2018 : Le Probabili Formazioni di Tottenham-Manchester City, Premier League 2017/2018, Ore 20.45: Ballottaggio in difesa per gli Spurs; ancora panchina per Aguero nei Cityzens. Altro match point per il Manchester City, che nella gara valevole per la 34^giornata di Premier League, se la vedrà contro il Tottenham a Wembley per portare a casa il campionato. Gli Spurs vengono dalla vittoria ottenuta contro lo Stoke City nell’ultima gara di ...

Probabili Formazioni Liverpool-Bournemouth - Premier League 14-04-2018 : Le Probabili Formazioni di Liverpool-Bournemouth, Premier League 2017/2018, Ore 18.30: Torna Henderson titolare nei Reds; un ballottaggio in casa Cherries. Uno dei posticipi di Premier League, valevole per la 34^giornata, vede la sfida di Anfield Road tra i padroni di casa del Liverpool e il Bournemouth. Reds che vengono dalla bellissima vittoria nei Quarti di Finale di Champions League, che ha esaltato ulteriormente l’ambiente. ...

Probabili Formazioni Southampton-Chelsea - Premier League 14-04-2018 : Le Probabili Formazioni di Southampton-Chelsea, Premier League 2017/2018, Ore 13.30: Blues con lo stesso 11; cambio modulo nei Saints. La 34^giornata di Premier League si apre con il match del St Mary’s Stadium tra i padroni di casa del Southampton e il Chelsea. I Saints vengono dal pareggio ottenuto in casa dell’Arsenal, che gli ha permesso di mantenere le distanze dall’ultimo posto disponibile per la salvezza. Gli ...

Scarpa d'oro - la Premier League assegna un gol dubbio a Kane. Salah non ci sta : 'Wow - davvero?' : L'Inghilterra calcistica nelle ultime ore è stata travolta da un'accesa discussione, destinata ad ampliarsi qualora le statistiche dovessero viaggiare su ritmi paralleli fino all'atto finale del ...

Fifa 18 : attivate le sfide creazione rosa della Premier League e della Pro League. De Bruyne e Teodorczyk come premi! : EA Sports ha attivato nella serata del 9 aprile le sfide creazione rosa di due nuovi campionati, la Premier League inglese e la Pro League belga ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK di I MIGLIORI DI Fifa! I premi finali che si ottengono per il completamento di ciascuno dei gruppi di sfide sono rispettivamente: De Bruyne, nella versione SBC […] L'articolo Fifa 18: attivate le sfide creazione rosa della Premier League e della Pro League. De Bruyne ...

Karate - Premier League Rabat 2018 : in Marocco arriva un solo podio per l’Italia. Serve una svolta in vista degli Europei : Si è svolta questo fine settimana a Rabat (Marocco) la quarta tappa stagionale della Premier League di Karate, il torneo internazionale più importante della WKF. L’Italia porta a casa un solo podio, con il terzo posto ottenuto nel kata a squadre femminile. Una gara quindi non particolarmente positiva, visto che si trattava anche dell’ultimo grande appuntamento prima degli Europei, che si svolgeranno a Novi Sad dal 10 al 13 maggio. Andiamo quindi ...

Premier League - 33a giornata : lo United rovina la festa al City : Gli uomini di Mourinho, in rimonta, fanno loro il derby per 3-2 e rimandano la festa scudetto degli uomini di Guardiola. Il Liverpool non va oltre lo 0-0 nel derby del Merseyside, mentre il Chelsea , ...