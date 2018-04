optimaitalia

: Precisazioni su #Fortnite per Android e presunti file APK sul web: a quando l'uscita in Italia?… - OptiMagazine : Precisazioni su #Fortnite per Android e presunti file APK sul web: a quando l'uscita in Italia?… -

(Di venerdì 13 aprile 2018) In queste settimane si sta parlando moltissimo dipere del relativoAPK per procedere alla sua installazione. Il fatto che sia uscita la versione ottimizzata su iPhone ed iPad, infatti, ha accentuato il desiderio di coloro che sono ansiosi di mettere le mani su uno dei titoli più attesi di tutto il 2018 nel panorama delle applicazioni, al punto da indurmi a condividere coi nostri lettori un punto della situazione molto importante oggi 13 aprile.Dopo giorni caratterizzati da alcuni problemi di natura tecnica anche per chi si ritrova con una console, come vi abbiamo riportato anche nelle ultime ore, proviamo a fare un po' di chiarezza per quanto riguardaper, la sua uscita in Italia e come accennato l'apparizione online diAPK con cui procedere al suo download. La verità è che al momento non abbiamo ancora notizie ufficiali ...