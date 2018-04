Portogruaro | gli studenti di due istituti tecnici a disposizione degli anziani per i

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 aprile 2018) Se sei anziano e devi sostituire una lampadina o riparare la maniglia della porta anon devi più aspettare l’elettricista o un parente: una squadra diè pronta ad intervenire nelle case dei nonni. D’ora in poi non ci sarà più un solo vecchio che resterà da solo nella città veneta. L’amministrazione comunale ha stretto un accordo con l’Isis “Da Vinci” e l’Ipsia “D’Alessi” per costruire un ponte generazionale attraverso un’esperienza concreta. Qualcuno potrebbe parlare di sfruttamento lavorativo dei ragazzi visto che non prenderanno un solo centesimo di euro ma l’ottica di questo progetto è un’altra: creare solidarietà sociale e dare la possibilità a dei ragazzi di essere utili agli altri. L’idea che va sotto il nome di “Una mano amica” fa parte di un intervento più amplio che il Comune ha denominato “Nonno ti vengo a trovare”. Nella pratica le persone in situazione ...