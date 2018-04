Porta a Mare | gli eventi della primavera

“Peccato…”. Tristezza infinita a L’Eredità. Il concorrente si Porta a casa un bel “malloppo” ma - davanti a tutti - rivela “quella” cosa che lo amareggia molto. Carlo Conti non sa come consolarlo : Lo spettacolo Continua. Lo spettacolo de L’Eredità, intendiamo. Perché il programma va avanti nonostante il conduttore “originale” – Fabrizio Frizzi – sia venuto a mancare. Fabrizio Frizzi è morto a Roma, il 26 marzo 2018 per un’emorragia cerebrale. Il conduttore, come si è venuto a sapere solo dopo la sua morte, aveva dei tumori inoperabili e sapeva che sarebbe morto a breve. Ovviamente, però, aveva tenuto tutto per sé e non aveva detto ...

Fca separa Magneti Marelli e la Porta a Piazza Affari : Marchionne: 'Così creeremo valore e flessibilità strategica per crescere' Dopo una lunga preparazione e ripetute dichiarazioni di intenti è arrivato il momento dell'ufficialità: il consiglio di ...

Pasquetta - 11 milioni di italiani in gita fuori Porta : tra pic nic al parco - mare e agriturismi : Sono circa 11 milioni gli italiani che hanno scelto di fare una gita fuori porta, anche con il classico picnic nel verde nel rispetto della tradizione al mare, in montagna, in campagna o comunque nel...

Pasquetta - Lazio : traffico intenso sulle strade che Portano al mare : Astral Infomobilità rende noto che si registra traffico intenso soprattutto sulle strade che portano al mare, complice l’esodo di Pasquetta. Sul grande raccordo anulare in carreggiata interna ci sono code dall’allacciamento con la A24 alla Pontina; in esterna, invece, si procede molto a rilento dalla Casilina alla Cassia. Sulla Pontina fila da Mostacciano a Castel Romano verso Pomezia. Trafficata la litoranea tra Ostia e Anzio in ...

Lazio - Astral : traffico sulle strade che Portano al mare - cancellate corse Laziomar : Astral Infomobilità comunica che si registra traffico in aumento sulle principali arterie che portano al mare: si procede a rilento sulla Litoranea tra il Lido di Ostia e Marina di Ardea in entrambe le direzioni. Rallentamenti anche sulla Via Cristoforo Colombo da Vitinia verso il Lido di Castel Fusano e su Lungomare Paolo toscanelli in questo caso a partire dal Lido di Castel Fusano al Lido di Ostia. Fila a tratti sulla Roma-Tarquinia tra ...

Coldiretti Vercelli-Biella : "Inchiesta Ue per fermare le imPortazioni di riso a dazio zero" : "E' importante che l'inchiesta e la procedura della Comunità Europea per fermare le importazioni di riso a dazio zero dai Paesi asiatici EBA , "Tutto tranne le armi", siano concluse in tempi brevi. Si ...

Fano - Portata in mare la bomba che ha fatto evacuare 23mila presone : Roma, 14 mar. , askanews, E' stato neutralizzato e rimosso la scorsa notte l'ordigno della Seconda guerra mondiale trovato a Fano , Pesaro-Urbino, durante i lavori sul Lungomare Sassonia. L'operazione ...

Fano : bomba trasPortata in mare : E’ stato neutralizzato, rimosso, trasportato in mare aperto e messo in sicurezza l’ordigno bellico della seconda guerra mondiale ritrovato durante i lavori in corso sul lungomare Sassonia, a Fano, in un cantiere aperto per i lavori di prolungamento degli scolmatori a mare e innescato accidentalmente durante le escavazioni. Ora i palombari della Marina militare attenderanno le 144 ore previste dal ritardo pirico di costruzione ...

Fano - bomba trasPortata in mare : E' stato neutralizzato, rimosso, trasportato in mare aperto e messo in sicurezza l'ordigno bellico della seconda guerra mondiale ritrovato durante i lavori in corso sul lungomare Sassonia, a Fano, in ...

Fano - ordigno bellico Portato in alto mare : cessato allarme - 20mila persone tornano a casa : cessato allarme a Fano, dove ieri nel corso di alcuni lavori in viale Ruggeri era stato ritrovato un ordigno bellico e per consentire le operazioni di rimozione erano state evacuate circa 20mila ...

Fano - ordigno bellico rimosso e trasPortato in mare : A breve sarà fatto brillare sul fondale marino. La bomba della Seconda Guerra Mondiale era stata trovata ieri durante alcuni lavori. Le 23 mila persone evacuate per sicurezza rientrano nelle loro ...

Fano - ordigno bellico Portato in alto mare : cessato allarme - 20mila persone tornano a casa : cessato allarme a Fano, dove ieri nel corso di alcuni lavori in viale Ruggeri era stato ritrovato un ordigno bellico e per consentire le operazioni di rimozione erano state evacuate circa 20mila ...

Regionali Molise - il gran rifiuto di Di Pietro al centrosinistra : “Sono tornato per Portare l’olio e sistemare la campagna” : Regionali Molise, il gran rifiuto di Di Pietro al centrosinistra: “Sono tornato per portare l’olio e sistemare la campagna” Regionali Molise, il gran rifiuto di Di Pietro al centrosinistra: “Sono tornato per portare l’olio e sistemare la campagna” Continua a leggere L'articolo Regionali Molise, il gran rifiuto di Di Pietro al centrosinistra: “Sono tornato per portare l’olio e sistemare la ...

La bietola : ecco come consumare questo imPortante ortaggio : La bietola conosciuta anche come bieta o bita o semplicemente coste, è un ortaggio appartenente alla famiglia delle Chenopodiacee dal fusto erbaceo e grandi foglie verdi, lucide, di colore intenso, con nervature centrali. Viene consumata cotta, ed ha un sapore e delicato, la parte del torsolo è tenera e carnosa. Si trova in quasi tutte le stagioni dell’anno, ma i mesi migliori sono novembre e dicembre. Oltre che lessata e ripassata in ...