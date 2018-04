Pomeriggio 5 Barbara D’Urso presenta i primi tre concorrenti del Grande Fratello

Grande Fratello 15 : Barbara D'Urso a Pomeriggio 5 svela il Casale dei “super boni” - tre concorrenti : Grande Fratello15, Barbara D'Urso nel contenitore pomeridiano della rete ammiraglia del Biscione, Pomeriggio 5, svela il Casale dei “super boni” riferendosi a tre nuovi gieffini che presto varcheranno la fatidica Porta Rossa. Grande Fratello: Tre concorrenti andranno a vivere in una casa in campagna Qualche anno fa, Joey Tempest, front man del gruppo rock anni ottanta Europe, cantava “The Final countdown”. Ed è quello che è ...

“Che vergogna - fermate tutto”. Rissa trash a Pomeriggio 5. Barbara D’Urso costretta a intervenire per separare le due belle e ‘indemoniate’ della trasmissione. Una situazione a dir poco imbarazzante : Pochi giorni al via della nuova edizione del Grande Fratello ma per Barbara D’Urso non ancora tempo di pensarci. Sì perché la signora di Canale 5, che punta a scalzare dal trono la benamata Maria De Filippi, ha il suo bel da fare nel gestire dei piccoli problemi interni che poi piccoli piccoli proprio non sono. Di che sei tratta? Roba da niente, giusto una litarella in diretta tv che ha fatto storcere il naso a tanti e messo in imbarazzo ...

Grande Fratello : Barbara d'Urso svela un'anticipazione a Pomeriggio 5 - : Pomeriggio Cinque: Barbara d'Urso svela 'Il Casale' del Grande Fratello Terminata la parentesi dedicata alla cronaca a Pomeriggio 5 Barbara d'Urso ha lanciato immediatamente l'anticipazione esclusiva del Grande Fratello . In diretta la conduttrice napoletana ha affermato che insieme ai suoi autori sta ancora ...

Grande Fratello : Barbara d’Urso svela un’anticipazione a Pomeriggio 5 : Pomeriggio Cinque: Barbara d’urso svela “Il Casale” del Grande Fratello Terminata la parentesi dedicata alla cronaca a Pomeriggio 5 Barbara d’Urso ha lanciato immediatamente l’anticipazione esclusiva del Grande Fratello. In diretta la conduttrice napoletana ha affermato che insieme ai suoi autori sta ancora mettendo mano sulle storie, il cast, e chi più ne ha più ne metta, e ha poi aggiunto rivolgendosi al suo ...

Lory Del Santo e Marco Ferri/ Rivelazioni shock a Pomeriggio 5 : “Ci siamo baciati!” - Barbara d’Urso indaga… : Lory Del Santo e Marco Ferri, Rivelazioni shock a Pomeriggio 5: “Ci siamo baciati!”, Barbara d’Urso indaga e domanda anche come bacia l'ex naufrago de L'Isola dei Famosi.(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 10:58:00 GMT)

Il Grande Fratello fa traslocare Pomeriggio 5 - Barbara d'Urso pendolare : Pomeriggio 5 trasloca per il Grande Fratello: Barbara d'Urso pendolare tra Roma e Milano. Da lunedì 16 aprile Pomeriggio 5 andrà in onda in diretta da Roma per tre volte a settimana, con la ...

Pomeriggio 5 : Barbara d’Urso in diretta da Roma per il Grande Fratello : Barbara d’Urso a Roma con Pomeriggio 5: il motivo? Il Grande Fratello Barbara d’Urso sarà oggi in diretta da Roma con il suo Pomeriggio Cinque. Il motivo? La riunione del Grande Fratello. A farlo sapere è stata la stessa conduttrice che sul suo profilo Instagram ha caricato una sua foto dalla stazione di Milano Centrale (un’immagine che i suoi followers più fidati sono ormai abituati a vedere ogni qual volta che Barbara ...

Pomeriggio 5/ Barbara D'Urso ancora a Roma per doppiare il film "Show dogs" : La puntata di oggi, mercoledì 11 aprile, di Pomeriggio 5 andrà in onda da Roma. Barbara D'Urso è ancora nella Capitale per doppiare il film "Show dogs".(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 13:58:00 GMT)

“I figli non si toccano!”. Barbara D’Urso feroce. Durante la diretta di Pomeriggio 5 è successo : l’ospite (sgradita) dice una parola di troppo - antipatica e fuori luogo - così Carmelita si è scatenata. “Non ti devi permettere” : L’Isola dei veleni, ma i come quest’anno è il caso di dire che il reality ha tirato fuori il peggio dai vip in gara. Un’edizione così controversa e piena di colpi di scena non si era mai vista. Le vicende del programma condotto da Alessia Marcuzzi travalicano la diretta e il day time, e approdano direttamente in tutti gli altri programmi Mediaset che ospitano i concorrenti eliminati. Ogni occasione è buona per tirare in ballo rancori e ...

Furto nella Casa del Grande Fratello - arriva l’annuncio di Barbara D’Urso. La notizia dei ladri a pochi giorni dal via del reality si è subito diffusa a macchia d’olio - quindi - a Pomeriggio Cinque - tutta la verità : Tra le tante notizie, i giornali riportavano anche quella di un Furto nella Casa del Grande Fratello. Il reality affidato nuovamente a Barbara D’Urso è in partenza (comincerà il prossimo 17 aprile, ndr) è uno degli argomenti caldi, quindi lo scoop ha fatto ben presto il giro delle testate. Anche perché dall’appartamento allestito a Cinecittà per ospitare i ‘nip’ (o semi ‘nip) sarebbero spariti anche gli ...

“Non dormo più…”. Cosa preoccupa Barbara D’Urso. La popolare conduttrice durante ‘Pomeriggio 5’ si è presa un momento tutto per sé e ha voluto dire a tutti cosa sta passando in questi ultimi giorni. Le sue parole : Nessuno lo avrebbe detto, eppure anche la mattatrice della tv, ossia l’inarrestabile Barbara d’Urso, pare essere un pochino agitata in vista di un nuovo debutto televisivo. È pronta a tornare alla conduzione del Grande Fratello, come si sa, ma non nasconde la propria ansia e preoccupazione. questi sono giorni frenetici e intensi per Barbarella, costretta a dividersi tra Milano e Roma. E sì, perché oltre a tornare al timone del ...

AL BANO E LOREDANA LECCISO SI SONO LASCIATI/ “Matrimonio svanito” : le parole di Barbara D'Urso a Pomeriggio 5 : Al BANO e LOREDANA LECCISO SONO intervenuti telefonicamente a Storie Italiane e l'argomento è ancora la fuga da Cellino della donna e l'intromissione di Romina Power(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 18:08:00 GMT)

Pomeriggio 5/ Barbara D'Urso si divide tra Milano e Roma : Oggi, lunedì 9 aprile, alle 17.10 su Canale 5 inizia una nuova settimana di Pomeriggio 5, condotto da Barbara D’Urso. Spazio all'Isola dei famosi.(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 14:15:00 GMT)

Barbara D'Urso - lo sfogo rabbioso e le lacrime a Pomeriggio 5 : 'Siete omosessuali ma non...' : lacrime in diretta a Pomeriggio 5 , con Barbara D'Urso che non riesce a trattenersi. Ospite del suo salotto su Canale 5 c'è ancora una volta Francesco Nozzolino , opinionista diventato famoso in tv ...