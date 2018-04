Polti | Fim | partecipazione e sostenibilità | impresa e sindacato

meteoweb.eu

: RT @DeiLaghi: #Polti: #direttore, #segretario Fim Cisl @DeiLaghi e #dipendenti presentano assieme il #lavapavimenti - Nicola_Alberta : RT @DeiLaghi: #Polti: #direttore, #segretario Fim Cisl @DeiLaghi e #dipendenti presentano assieme il #lavapavimenti - DeiLaghi : #Polti: #direttore, #segretario Fim Cisl @DeiLaghi e #dipendenti presentano assieme il #lavapavimenti -

(Di venerdì 13 aprile 2018) Roma, 13 apr. (AdnKronos) – Il 14 e il 15 aprile i dipendenti dell’azienda‘ci mettono la faccia’ diventando i promotori di Moppy prodotto dell’anno 2018 per la pulizia dei pavimenti con panno intriso di vapore senza detersivi. In 22 punti vendita dell’area di Milano, Varese, Monza Brianza e Como saranno presenti sindacalisti e lavoratoriinsieme ai dirigenti per spiegare comesociale e ambientale sono valori intangibili che rendono competitiva un’azienda e danno futuro al lavoro. Ad annunciarlo in una nota è Gennaro Aloisio Segretario Fim Cisl Dei Laghi.Lavoratori e azienda, rileva, saranno insieme, spiegheranno qualità del prodotto e la sua indiscussa utilità, ma anche gli aspetti disociale dell’azienda facendo vedere agli acquirenti non solo il valore tecnico, ma anche la centralità del lavoro ...