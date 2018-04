Polizia ferma furgone con esplosivo al Traforo del Monte Bianco

Il controllo della Polizia locale finisce a pugni. A Roma ‘match boxe’ tra vigile e venditore abusivo : fermato : Momenti di tensione durante un controllo della polizia locale a porta Maggiore, a Roma. In un video girato da un cittadino si vede un immigrato discutere con un vigile mentre si avvicinano altre persone formando un capannello. L’immigrato spintona un agente, tra i due comincia un improvvisato match di pugilato. Alla fine l’immigrato viene bloccato a terra dal vigile con l’aiuto di altri due colleghi. “Siamo in Italia, ...

Poliziotta sviene a Festa della Polizia - Fico le corre incontro e Minniti ferma il discorso : Poliziotta sviene a Festa della Polizia, Fico le corre incontro e Minniti ferma il discorso La celebrazione del 166esimo anniversario della Polizia di Stato che si è svolta a Roma sulla terrazza del ...

Bill Cosby - la protesta Femen davanti al tribunale. Attivista in topless fermata dalla Polizia : Un’Attivista Femen ha protestato davanti all’ingresso del tribunale chiamato a giudicare l’attore Bill Cosby, accusato di molestie sessuali da parte di diverse donne. L'articolo Bill Cosby, la protesta Femen davanti al tribunale. Attivista in topless fermata dalla polizia proviene da Il Fatto Quotidiano.

La Polizia slovena conferma : si cerca il corpo di Davide Maran nel fiume : La polizia slovena, secondo quanto riporta la stampa locale , Slovenske novice, , ha confermato che Davide Maran è stato riconosciuto in un video mentre cade nel fiume Ljubljanica all'alba del 25 ...

Polizia ferma Sfera Ebbasta mentre fuma marijuana in una Uber? (video) Video : 'Luce blu vuol dire solo corri, non farti prendere dal panico quando li incontri' recita il testo di 'Visiera a Becco' una delle più celebri HIT di #Sfera Ebbasta. L'ironia della sorte ha voluto che la scorsa notte il trapper autore di 'RockStar', cresciuto tra Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo, si sia trovato a dover fronteggiare proprio un incontro ravvicinato con le temutissime 'Luci Blu' – definizione con la quale l'artista si riferisce ...

Lula si arrende e si consegna alla Polizia. I suoi sostenitori volevano fermarlo : Lula si è consegnato alla polizia. L'ex presidente brasiliano alle 18.40 locali ha lasciato a piedi il quartiere generale del sindacato metallurgico dove era barricato da giorni, ha...

Catalogna - Puigdemont fermato dalla Polizia tedesca : L’ex-presidente catalano in esilio, Carles Puigdemont, contro il quale la Spagna ha emesso una nuova euro-richiesta di arresto ed estradizione, è stato fermato dalla polizia tedesca...

