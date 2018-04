Pokemon | Ricreata Biancavilla in Unreal Engine 4 | ecco come retrò e modernità si fondono

eurogamer

(Di venerdì 13 aprile 2018) Alcuni appassionati hanno ricreato nientemeno chein4, riporta DSOgaming.Il risultato,possiamo vedere nel video riportato di seguito, è davvero interessante e si commenta da solo: si ha l'impressione chesi siano fusi in un connubio dallo stile davvero interessante. Per poter avere la stessa sensazione però, è d'obbligo aver giocato il gioco per Game Boy originario, perché la nostalgia è il fattore predominante.L'autore della creazione, FireDragon04, ha utilizzatoRosso Fuoco/Verde Foglia per ispirazione di questo progetto. A voisembra? Vorreste un titolocon questo stile grafico?Read more…